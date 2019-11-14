Шевченко рассказал о своем отношении к матчу против Сербии

Андрей Шевченко хочет пересмотреть резерв сборной в матче против Сербии. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эксклюзивном комментарии Gazeta.ua прокомментировал матч последнего тура квалификации к Евро 2020 против сборной Сербии.

- Я позиционирую матч против Сербии очень просто, - говорит 43-летний Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины по футболу. - У нас есть несколько травмированных игроков - Марлос, Мораес, Зинченко. Дисквалифицирован Степаненко. Поэтому в белградском поединке шанс показать себя получат те футболисты, которые до этого играли меньше.

Сборная Украины досрочно выиграла групповой турнир, обеспечила себе первое место и выход в финальную часть Евро-2020. Единственная мотивация: получить хотя бы ничью, чтобы гарантировать себе место и первой корзине при жеребьевке. Оно состоится 30 ноября, суббота, в румынском Бухаресте.

- Не единственная, - уточняет Шевченко. - Нас ждет матч с очень сильным соперником. Сербы не потеряли шанс поехать на Евро через Лигу Наций. Так что мы еще можем пересечься на Евро-2020. Поэтому я отношусь к этому поединку очень серьезно. И мои ребята тоже.

Матч в Белграде станет заключительным для футбольной сборной Украины в 2019 году.

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Интервью Андрея Шевченко читайте в журнале "Країна" от 28 ноября