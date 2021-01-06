Шевченко рассказал, кто из тренеров ему снится до сих пор

Лобановский тренировал Шевченко с 1997 по 1999 годы. Фото Николая Бочка

Союз европейских футбольных ассоциаций на официальном сайте почтил память футбольного метра и вспомнил о его достижениях.

"Влияние Лобановского на меня было таким сильным, что я до сих пор часто вижу его во сне. Он не разделял футболистов на защитников и нападающих, развивая у нас разные навыки. Меня использовал для прессинга, блокировки чужих атак, а также требовал, чтобы я читал игру и нападал из оптимальных позиций. Главная вещь, которой я у него научился: достигнуть результата можно только тогда, когда ты веришь в себя", - рассказал нынешний главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко.

Лобановский является самым титулованным футбольным тренером Украины и бывшего Союза, вице-чемпионом Европы 1988-го.

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С киевским "Динамо" Валерий Лобановский 8 раз побеждал в чемпионате СССР и 5 раз - в чемпионате Украины. В активе тренера вместе с "бело-синими" 6 побед в Кубке СССР, 3 - в Кубке Украины, а также 2 триумфа в Кубке обладателей кубков 1975 года и 1986-го и в Суперкубке УЕФА 1975 года.