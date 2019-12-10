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вторник, 10 декабря 2019 10:35

Шевченко рассказал, кому дал бы "Золотой мяч" в составе сборной Украины

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Шевченко рассказал, кому дал бы &quot;Золотой мяч&quot; в составе сборной Украины
Андрей Шевченко вывел сборную на Евро-2020 с первого месяца в отборочной группе. Фото: УАФ

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко считает, что главным в прошлом году была командная игра национальной сборной, а не отдельные игроки.

"Кому из сборной Украины я бы вручил" Золотой мяч "? Команде. Я не выделяю одного игрока. У нас были ключевые матчи. Ребята сами распределили лидерские качества в этой игре. Это команда лидеров, нет кого-то одного.

Были случаи, когда кто-то получал травму. Тогда лидерские качества демонстрировали те, от кого этого не ждали. Мы увидели их рост за эти годы, они получили опыт. Сборная Украины очень ровно провела отбор ", - цитирует Шевченко" FootballHub ".

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Сборная Украины вышла на Евро-2020, где сыграет против Нидерландов, Австрии и еще один соперник команды Шевченко будет известный в следующем году.

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