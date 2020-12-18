Шевченко прокомментировал результаты жеребьевки квалификации на Кубок мира-2022

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: Footboom

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал жеребьевку отбора на Кубок мира-2022.

Наставник национальной команды считает, что Украинская выпала непростая группа.

"Сама система отбора на чемпионат мира сложнее, чем на чемпионат Европы. Мы были вторыми в корзине и понимали, что один из соперников будет очень серьезным. Плюс добавились еще две хорошие команды, которые находятся на подъеме.

Финляндия очень прибавила за последнее время. Босния - ровная команда с хорошими исполнителями, из четвертой корзины это была самая сильная команда. Вообще не понимаю, как она там оказалась. И Казахстан - не подарок. Ехать туда далеко, играют на искусственном поле", - сказал Шевченко в эфире"Денисов Time".

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Соперниками сборной Украины в квалификации к Кубку мира-2022 станут: Франция, Финляндия, Босния и Герцеговина и Казахстан. Победитель группы получит прямую путевку в Катар. Вторая команда будет играть стыковые матчи.