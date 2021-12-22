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среда, 22 декабря 2021 09:02

Шевченко прокомментировал ничью с командой Малиновского

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Шевченко прокомментировал ничью с командой Малиновского
Андрей Шевченко похвали свою команду. Фото: Reuters

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал результат матча с "Аталантой" (0:0) в 19-м туре чемпионата Италии.

"Нам нужно было проявить характер, мы отреагировали хорошо и с хорошим настроением. Эта команда хочет бороться за результат, и у неё есть сердце, это доказано сегодня вечером. Состояние поля не помогло "Аталанте", честно говоря, но ребята сделали то, о чём я сегодня просил. Мы можем добиться большего успеха, особенно в атаке, где нам не хватает остроты, но я доволен тем, что мы сделали сегодня. Должны делать шаг за шагом. Переживаем непростое время, но мы хорошо отреагировали, объединились. Теперь уверен, что хорошо поработаем над трансферами", — приводит слова Шевченко Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

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"Аталанта" набрала 38 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. "Дженоа" (11) — на 18-м месте.

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