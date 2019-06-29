Шевченко привез в Коломыю билеты на Криштиано Роналду

Шевченко зарекся балотироваться в депутаты

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко побывал в Коломые на турнире "Покуття футбол фест", проведенном при поддержке благотворительного фонда "Покуття", созданном по инициативе народного депутата Андрея Иванчука.

Украинский специалист пообещал открыть спортивную школу в Коломые вместе с Иванчуком, наградил футбольные команды мячами сборной Украины с его автографом и сфотографировался с желающими – пишет "Трибуна"

Также на фестивале разыграли 50 билетов на матч Украина – Португалия, который пройдет на НСК "Олимпийский". В открытой продаже билетов на эту игру еще нет.

Андрей Иванчук — действующий член партии "Народный фронт" и ближайший соратник Арсения Яценюка. Он баллотируется в Верховную Раду по 88-му мажоритарному округу (Ивано-Франковская область).

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Шевченко принимал участие в парламентских выборах 2012 года от партии Натальи Королевской "Украина — Вперед". После этого он заявлял, что не планирует возвращаться в политику.