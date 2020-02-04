Шевченко пригласил в сборную Украины итальянского тренера

Андреа Аззолин (справа) будет помогать Андрею Шевченко в работе со сборной Украины. Фото: с отрытых источников

Андреа Аззалини, 34 года, войдет в тренерский штаб сборной Украины.

Новый ассистент Андрея Шевченко будет отвечать за физическую подготовку футболистов. Условия сделки, ее продолжительность не разглашаются, сообщает "Спортарена".

Аззалин - довольно известный специалист. В свое время он входил в тренерские штабы сборной Италии Ю-21, сборной Греции, "Монако", "Нанта". Андреа был помощником Клаудио Раньери в "Лестере". В том числе работал с командой в чемпионском сезоне.

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На Евро-2020 Украина сыграет в группе C, где ее соперниками будут Голландия и Австрия. Четвертая команда квартета определится после весеннего плей-офф Лиги Наций.