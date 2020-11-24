Шевченко претендует на звание лучшего игрока XXI в.

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Бывший форвард "Динамо", "Милана" и "Челси", а ныне наставник сборной Украины Андрей Шевченко может стать лучшим игроком XXI в.

Шевченко попал в список претендентов на звание Globe Soccer Awards по версии Европейской ассоциации клубов и Европейской ассоциации футбольных агентов, сообщает официальный сайт номинации.

На награду, кроме Шевченко, претендуют и другие звезды футбола. Из действующих игроков это Криштиану Роналду, Арьен Роббен, Джанлуиджи Буффон, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Лука Модрич, Мохамед Салах, Неймар, Роберт Левандовски, Серхио Рамос и Златан Ибрагимович.

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Также на титул претендуют Андреа Пирло, Андрес Иньеста, Дэвид Бекхэм, Фабио Каннаваро, Франческо Тотти, Фрэнк Лэмпард, Икер Касильяс, Кака, Луиш Фигу, Филипп Лам, Роналдиньо, Роналдо, Стивен Джеррард, Хави и Зинедин Зидан.

Лидерами голосования являются Салах, Роналду и Месси. Церемония вручения награды состоится 27 декабря.

Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча - 2004" . Чемпион Украины в составе "Динамо" и Италии в составе "Милана". Участник Евро-2012 и Кубка мира-2006 в составе сборной Украины.