Шевченко претендует на звание лучшего игрока XXI в.

 
Ексклюзивы
1/5
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 369
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 630
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2016
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 666
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1683
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6075
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 396
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 729
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 693
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 549
Фото
Все фото
5
16
10
11
5
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Видео
Все видео
"Динамо" могло привезти ничью из Барселоны
"Динамо" могло привезти ничью из Барселоны
Неудачи испанских грандов и неудержимый Роналду: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Неудачи испанских грандов и неудержимый Роналду: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Дубль Ибрагимовича принес победу "Милану" над "Наполи"
Дубль Ибрагимовича принес победу "Милану" над "Наполи"
Заштатный румынский футболист забил гол года ударом скорпиона
Заштатный румынский футболист забил гол года ударом скорпиона
Самый известный футбольный финт Зидан оттачивал на улицах Марселя
Самый известный футбольный финт Зидан оттачивал на улицах Марселя
Интервью
1/5
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 135
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1575
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 936
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2313
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 513
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 ноября 2020
Просмотров: 594
Репетиція похорону
– Купи мені файні блузку й хустку, щоб у гробу лежала красива. Туфлі взуєте коричневі, аби до спідниці пасували. І горілки на могилу не ...
вторник, 24 ноября 2020 10:11

Шевченко претендует на звание лучшего игрока XXI в.

  Комментировать
Шевченко претендует на звание лучшего игрока XXI в.
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Бывший форвард "Динамо", "Милана" и "Челси", а ныне наставник сборной Украины Андрей Шевченко может стать лучшим игроком XXI в.

Шевченко попал в список претендентов на звание Globe Soccer Awards по версии Европейской ассоциации клубов и Европейской ассоциации футбольных агентов, сообщает официальный сайт номинации.

На награду, кроме Шевченко, претендуют и другие звезды футбола. Из действующих игроков это Криштиану Роналду, Арьен Роббен, Джанлуиджи Буффон, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Лука Модрич, Мохамед Салах, Неймар, Роберт Левандовски, Серхио Рамос и Златан Ибрагимович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тренер "Шахтера" способен заменить Шевченко

Также на титул претендуют Андреа Пирло, Андрес Иньеста, Дэвид Бекхэм, Фабио Каннаваро, Франческо Тотти, Фрэнк Лэмпард, Икер Касильяс, Кака, Луиш Фигу, Филипп Лам, Роналдиньо, Роналдо, Стивен Джеррард, Хави и Зинедин Зидан.

Лидерами голосования являются Салах, Роналду и Месси. Церемония вручения награды состоится 27 декабря.

Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча - 2004" . Чемпион Украины в составе "Динамо" и Италии в составе "Милана". Участник Евро-2012 и Кубка мира-2006 в составе сборной Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шевченко претендует на звание лучшего игрока XXI в.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

Вышел сериал о Муссолини

Бывший министр погиб в тюрьме

"Казаки покорно принимают заслуженное ярмо на свои шеи" - поляки приняли ухвалу

Самое читаемое
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних &quot;зачистках&quot; Минска
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних "зачистках" Минска
 Просмотров: 44758
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки 1 Просмотров: 19602
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
4
 Просмотров: 12627
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
 Просмотров: 11304
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой 2 Просмотров: 7623
Спорт
Стало известно, когда УЕФА объявит решение по матчу Швейцария - Украина
Стало известно, когда УЕФА объявит решение по матчу Швейцария - Украина Просмотров: 198
"Миколенко летом уже будет в европейском клубе" - Цыганик
"Миколенко летом уже будет в европейском клубе" - Цыганик Просмотров: 99
В АПЛ пустят болельщиков на стадионы
В АПЛ пустят болельщиков на стадионы Просмотров: 54
Лень сменил команду в НБА
Лень сменил команду в НБА Просмотров: 72
"Расстроен, что не сыграет Месси" - Миколенко
"Расстроен, что не сыграет Месси" - Миколенко Просмотров: 108
Больше всего комментируют
6
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
5
"Слуга народа" находится на грани раскола
5
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
3
"Журю в новом телешоу" - Maruv похвасталась достижениями в России
2
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой
Голосов: 156
Голосование Кто выиграет первый круг УПЛ?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтер"
Просмотреть