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вторник, 26 ноября 2019 13:26

Шевченко попал в топ-10 лучших тренеров сборных

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Шевченко попал в топ-10 лучших тренеров сборных
Под руководство Андрея Шевченко сборная Украины не проиграла ни одного матча в 2019 году. Фото: УАФ

Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вошел в топ-10 лучших тренеров национальных команд. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала результаты голосования своих членов (90 стран мира), которые определяли победителя.

Восьмое место занял главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Шевченко набрал 48 баллов респондентов, что стало новым рекордом для Украины. Ранее максимальное количество баллов получил в 2005 году Олег Блохин (28).

Также в топ-25 лучших вошел Александр Петраков - рулевой сборной Украины Ю-20. Летом под руководством Петракова сборная Украины выиграла чемпионат мира Ю-20, сообщает "24 канал"

Победителем опроса стал наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш - триумфатор премьерной Лиги наций УЕФА.

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Андрей Шевченко в 2018-2019 году выиграл группу Лиги нации и отборочную группу к Евро-2020.

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