Шевченко покинет сборную Украины ради "Милана" - итальянские СМИ

Следующим местом работы Шевченко может стать "Милан". Фото: " Footboom "

Руководство "Милана" планирует пригласить на пост главного тренера команды Андрея Шевченко.

Об этом сообщает "Футбол 24".

В матче 6-го тура Серии А "россонери" безвольно уступили "Фиорентине". Это уже четвертое поражение команды с начала сезона. Старт нынешней кампании оказался худшим для клуба за последние 80 лет. Боссы клуба недовольно результатами команды под руководством Марко Джампаоло.

Руководство итальянского клуба уже не уверено, что поступило правильно, доверив кресло главного тренера Джампаоло. Одним из главных претендентов, которые могут заменить Марко, боссы "красно-черных" видят Андрея Шевченко, утверждает "TMW ".

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Андрей Шевченко провел 8 сезонов в "Милане" в качестве игрока. За это время провел 226 игр, в которых забил 127 мячей. Сейчас Шевченко возглавляет сборную Украины, которая лидирует в группе отбора к Евро 2020.