Шевченко показал фото с мамой и сестрой

Бывший тренер сборной Украины по футболу 44-летний Андрей Шевченко находится в Киеве.

Экс-наставник национальной команды выложил в сеть семейной фотографией. В Киеве он собрал родных на ужин. Среди родных его мама и сестра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Заставили всю страну и нас смеяться, прыгать и плакать" - Бущан трогательно попрощался с Шевченко

Шевченко нежно обнимал маму - Любовь Михайловну и племянницу. Позади них стояла старшая сестра футболиста - Елена вместе с мужем.

"Семейный ужин в Киеве. Люблю вас", - написал Шевченко под фото.

Автор: Instagram Андрея Шевченка

Андрей Шевченко в качестве футболиста выступал за "Динамо", "Милан" и "Челси". Тренерскую работу начал в национальной команде в роли ассистента тренера, а летом 2016 возглавил сборную Украины по которой вышло на Евро, где показал лучший результат в истории сборной дойдя до четвертьфинала.