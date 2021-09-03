Шевченко показал фото с мамой и сестрой

 
Ексклюзивы
1/5
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
Просмотров: 216
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
1 Просмотров: 1215
Русь не готовы воспринимать, как предшественницу Украины - историк
Русь не готовы воспринимать, как предшественницу Украины - историк
1 Просмотров: 1530
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
1 Просмотров: 2295
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 396
"Не верю, что в нем нет Путина" - Зисельс о российском проекте "Бабий Яр"
"Не верю, что в нем нет Путина" - Зисельс о российском проекте "Бабий Яр"
Просмотров: 243
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
1 Просмотров: 927
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Просмотров: 630
Алла Перкова никогда не стригла волосы
Алла Перкова никогда не стригла волосы
Просмотров: 1368
При Януковиче разворовали $36 млрд, а затем вывезли в Россию - Бессмертный
При Януковиче разворовали $36 млрд, а затем вывезли в Россию - Бессмертный
Просмотров: 774
Фото
Все фото
8
5
26
5
5
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
&quot;Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься&quot; - украинка поделилась, как покоряла &quot;гору-убийцу&quot;
"Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься" - украинка поделилась, как покоряла "гору-убийцу"
Беленюку присвоили старшего лейтенанта и наградили оружием
Беленюку присвоили старшего лейтенанта и наградили оружием
Видео
Все видео
Как на НСК "Олимпийский" болели за сборную Украины в матче с Казахстаном
Как на НСК "Олимпийский" болели за сборную Украины в матче с Казахстаном
Неудачи Италии и Испании: результаты матчей отбора к Кубку мира
Неудачи Италии и Испании: результаты матчей отбора к Кубку мира
"Новый Пирло" отличился красивым голом за "Милан"
"Новый Пирло" отличился красивым голом за "Милан"
Роналду стал мировым рекордсменом
Роналду стал мировым рекордсменом
Показали, как Украина не удержала победу с Казахстаном
Показали, как Украина не удержала победу с Казахстаном
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 396
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 900
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 405
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1008
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1998
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
03 сентября 2021
Просмотров: 18
Ніхто в Європі
У понеділок, вівторок і середу ми будуємо хату: виводимо стіни, ставимо перегородки, мостимо підлогу, врізаємо вікна і двері. У четвер приходить ...
суббота, 04 сентября 2021 00:00

Шевченко показал фото с мамой и сестрой

  Комментировать

Бывший тренер сборной Украины по футболу 44-летний Андрей Шевченко находится в Киеве.

Экс-наставник национальной команды выложил в сеть семейной фотографией. В Киеве он собрал родных на ужин. Среди родных его мама и сестра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Заставили всю страну и нас смеяться, прыгать и плакать" - Бущан трогательно попрощался с Шевченко

Шевченко нежно обнимал маму - Любовь Михайловну и племянницу. Позади них стояла старшая сестра футболиста - Елена вместе с мужем.

"Семейный ужин в Киеве. Люблю вас", - написал Шевченко под фото.

Автор: Instagram Андрея Шевченка
 

Андрей Шевченко в качестве футболиста выступал за "Динамо", "Милан" и "Челси".

Тренерскую работу начал в национальной команде в роли ассистента тренера, а летом 2016 возглавил сборную Украины по которой вышло на Евро, где показал лучший результат в истории сборной дойдя до четвертьфинала.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шевченко показал фото с мамой и сестрой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Тяжелая работа и жизнь в бараках - показали запрещенные в СССР фото из концлагерей
Тяжелая работа и жизнь в бараках - показали запрещенные в СССР фото из концлагерей
13
 Просмотров: 6238
Крымская &quot;чиновница&quot; опозорилась на школьной линейке
Крымская "чиновница" опозорилась на школьной линейке
4
 3 Просмотров: 5004
Картофель гниет на полях из-за ливней: как это повлияет на цены
Картофель гниет на полях из-за ливней: как это повлияет на цены Просмотров: 3816
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
16
 1 Просмотров: 3789
День ангела 3 сентября празднует владелец смелого имени
День ангела 3 сентября празднует владелец смелого имени
5
 Просмотров: 3573
Спорт
"Я не говорил, что ухожу" - Шевченко рассказал, почему покинул сборную Украины
"Я не говорил, что ухожу" - Шевченко рассказал, почему покинул сборную Украины 1 Просмотров: 360
Сборная Украины стартовала с победы над Сербией в отборе к Евро
Сборная Украины стартовала с победы над Сербией в отборе к Евро
 Просмотров: 198
Чего ждать от сборной Украины в матче против Франции
Чего ждать от сборной Украины в матче против Франции
 Просмотров: 225
"Они такие же люди, как и мы. Они лягушек едят, а мы - нет" - Петраков о матче против Франции
"Они такие же люди, как и мы. Они лягушек едят, а мы - нет" - Петраков о матче против Франции Просмотров: 261
Неудержимый Крипак - как прошел день для Украины на Паралимпиаде
Неудержимый Крипак - как прошел день для Украины на Паралимпиаде
 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
3
В Киеве подготовили действо, которое в корне изменит представление о преступлениях коммунистов против украинцев
3
Крымская "чиновница" опозорилась на школьной линейке
2
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
2
"Я за двойное гражданство. Но есть сложность" - Зеленский
2
Пылесос с фонариком и пистолет для пельменей - какие бессмысленные вещи покупали советские люди
Голосов: 316
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) четыре
  • 2) два
  • 3) одно
Просмотреть