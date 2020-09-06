Шевченко охарактеризовал Лунина перед испанскими журналистами

Андрей Лунин играет в Испании третий год. Фоо ФК "Реал"

На предматчевой пресс-конференции, посвященной матчу Лиги наций против Испании, главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко спросили о его подопечном, голкипере "Реала" Андрее Лунине. As приводит слова специалиста.

Вероятно, он – лучший молодой вратарь Европы, самый перспективный. Вот почему он с нами. Считаю, что он будет в "Реале" еще долгие годы. И, на мой взгляд, Лунин обладает достаточными качествами, чтобы конкурировать с Куртуа.

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Андрей Лунин перешел в "Реал" в 2018 году из луганской "Зари" за 8 миллионов евро. Два последних года клуб отдавал его в аренду.