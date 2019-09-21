Шевченко огласил список сборников на матчи с Литвой и Португалией

Сборная Украины может заполучить путевку на Евро в матче с Португалией

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко объявил список игроков, вызванных для подготовки и участия в отборочных матчах к Евро-2020 против сборных Литвы (11 октября, Харьков) и Португалии (14 октября, Киев).



Состав сборной Украины



Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Денис Бойко ("Динамо" Киев), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания).



Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все - "Шахтер" Донецк), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все - "Динамо" Киев), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге ", Бельгия).



Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос (все - "Шахтер" Донецк), Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (оба - "Динамо" Киев), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия).



Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер" Донецк).



Также руководитель сине-желтых традиционно определил резерв главной команды, в который на этот раз вошли шестеро игроков.



Резервный список: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Артем Беседин (все - "Динамо" Киев), Виктор Коваленко ( "Шахтер" Донецк), Роман Безус ("Гент", Бельгия), Евгений Шахов ( "Лечче", Италия).



Главный тренер не исключает, что кто-то из игроков может быть довызван или переведен из резервного списка в основной.

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Национальная команда начнет сбор 7 октября в Харькове.