Шевченко объяснил провальный матч против Казахстана

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью против Казахстана - 1:1.

– Думаю, когда создают столько моментов, а потом их транжирят... К сожалению, так случается, когда команда, играющая против нас, создает один момент – и забивает. И мы продолжаем не реализовывать моменты, которые были.

Концовка не понравилась. У нас должна быть организация, а у нас футболисты потеряли свои позиции. Поэтому результат негативный. Беру всю ответственность на себя.

Предупредил их в перерыве: "Ребят, не транжирьте моменты". Такие моменты транжирить нельзя. Мы должны закрывать матчи. Жаль, что я оказался прав.

- Три матча в неделю – может, основная причина, почему не взяли три очка сегодня?

Нет. Я не замечал усталости. Да, были игроки, которые немного подсели. Мы делали замены. Мы давали возможность всем играть сегодня. В трех матчах была ротация, не вижу проблем в усталости. Вижу проблемы в концентрации, нереализации моментов. Думаю, это очень серьезный звоночек. Мы должны вернуться назад, откуда начинали. Мы должны стать командой, потому что все-таки такие тревожные моменты – там ошибку допустили, здесь пропустили момент, нас наказали. С точки зрения создания моментов, первого тайма, во втором растерялись немного, но после гола продолжали. Мы должны были закрывать игру еще в первом тайме. Предупредил их в перерыве: "Ребят, не транжирьте моменты"

- Пропущенный гол – следствие потери концентрации?

Казахстан забил хороший мяч. Там чувствовалось, что можно было сыграть ближе, не дать игроку ударить. Но это игровой момент. Мы должны реализовывать наши моменты. Если бы реализовали наши моменты, игра бы закончилась еще в первом тайме.

- Было два спорных момента с пенальти на Мораесе и Довбике. Можете прокомментировать?

Мне тяжело комментировать. По игре даже не видел их. Наверное, судье виднее, – сказал Шевченко в эфире "Футбол 1".

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Сборная Украины сыграв вничью с Казахстаном – 1:1 не стала авторм самой большой сенсации. Наш соперник по Евро сборная Северной Македонии обыграла в гостях Германию – 2:1. Еще один соперник – сборная Австрии была наголову разбита Данией – 0:4 .