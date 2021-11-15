Шевченко не может пригласить игроков сборной Украины в "Дженоа"

Андрей Шевченко подписал контракт с "Дженоа" на два с половиной года. Фото: ФК "Дженоа"

Игроки сборной Украины не смогут перейти в "Дженоа" во время зимнего трансферного окна.

Клуб уже исчерпал лимит в сезоне по приглашению футболистов, не имеющих паспорта ЕС, сказал наставник "грифонов" Андрей Шевченко.

"Это хороший вызов для меня. Тренировать в одной из лучших лиг, где собраны лучшие тренеры – большой вызов. Будет сложно, но, думаю, мы справимся с ситуацией и сделаем все для того, чтобы остаться в Серии А.

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С новыми владельцами мы обсуждали многие моменты. 15 ноября заканчивается переход от старых владельцев к новым, остались бумажные вопросы. У клуба есть хорошие амбиции, но они будут зависеть от того, как команда выступит и останется ли в Серии А. Мы обсуждали этот вопрос, когда откроется трансферное окно — будет понятно, как клуб хочет усилить команду, будем обсуждать эти вопросы".

Приглашение игроков сборной Украины? Это невозможно. По итальянскому законодательству можно иметь в составе только двух футболистов из стран, не входящих в Евросоюз. Этот лимит уже исчерпан" - сказал Шевченко в эфире программы "Большой футбол".

Итальянские СМИ сообщали, что "Дженоа" заинтересован в переходах украинских защитников Виталия Миколенко из "Динамо" и Александра Зинченко из "Манчестер Сити".

Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Соглашение украинского тренера с итальянским клубом рассчитано до лета 2024 года. В турнирной таблице команда занимает 17 место.