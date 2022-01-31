Шевченко не будет главным тренером сборной Польши - официально

 
Ексклюзивы
1/5
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Просмотров: 846
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
1 Просмотров: 7938
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
Просмотров: 5824
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
2 Просмотров: 3015
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
2 Просмотров: 2178
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
1 Просмотров: 1395
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Просмотров: 1413
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Просмотров: 2682
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
Просмотров: 1692
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1341
Фото
Все фото
35
6
5
6
5
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с &quot;Зарей&quot;
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с "Зарей"
Видео
Все видео
Луческу взял на второй сбор 28 футболистов
Луческу взял на второй сбор 28 футболистов
Определился победитель чемпионата Европы по гандболу
Определился победитель чемпионата Европы по гандболу
"Я тебя оседлаю" - Усик обратился к Фьюри
"Я тебя оседлаю" - Усик обратился к Фьюри
Вратарь сборной Эквадора чуть не убил форварда сборной Бразилии
Вратарь сборной Эквадора чуть не убил форварда сборной Бразилии
"Шахтер" не смог победить "Мариуполь"
"Шахтер" не смог победить "Мариуполь"
Интервью
1/5
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
1 Просмотров: 765
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 909
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6849
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1620
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1593
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
28 января 2022
1 Просмотров: 1188
Із сейшельської пальми видніше
10 січня Зеленський виставив в інстаграмі картонну дурилку. На ній він у президентському кабінеті за робочим столом. Мовляв, трудовий рік розпочато. ...
понедельник, 31 января 2022 15:26

Шевченко не будет главным тренером сборной Польши - официально

  Комментировать
Шевченко не будет главным тренером сборной Польши - официально
Цезарь Кулеша и Чеслав Михневич. Фото Польского футбольного союза

В понедельник, 31 января, стал известен новый главный тренер национальной сборной Польши по футболу.

Им стал не украинец Андрей Шевченко, как сообщалось ранее, а Чеслав Михневич, информирует официальный сайт Польского футбольного союза (ПФС).

"После многих разговоров, анализов и долгих раздумий я сделал выбор, которым я доволен. Считаю этот выбор лучшим из возможных в нынешних условиях. Тренер Михневич убедил меня своим конкретным планом. Наша главная цель - матчи плей-офф. И как мы оба считаем - выход на чемпионат мира в Катаре", - сказал Цезарь Кулеша, президент ПФС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Малиновский рассказал, почему "Дженоа" уволил Шевченко

51-летний тренер подписал контракт до конца года с возможностью продления.

"Ситуация, в которой мы оказались, была действительно тяжелой. На рынке было ограниченное количество доступных бесплатных тренеров, чтобы претендовать на такую ​​престижную должность. Я встретился с тренерами, проанализировал их идеи, обсудил условия контракта. Я выбрал Чеслава Михневича, у которого есть необходимые качества и опыт, чтобы возглавить команду в борьбе за чемпионат мира", - добавил Кулеша.

Андрей Шевченко был кандидатом на должность главного тренера сборной Польши, однако не удалось договориться с "Дженоа", где украинец еще находится на контракте.

Как футболист Михневич играл на позиции вратаря. Завершил карьеру в 2000 году, после чего приступил к тренерской деятельности. Возглавлял, в частности, "Лех" Познань, "Видзев" Лодзь, "Ягеллонию", "Погонь", "Легию" и молодежную сборную Польши. Дважды становился чемпионом Польши как тренер.

24 марта сборная Польши проведет первый стыковой матч за право сыграть на ЧМ-2022. Соперником будет Россия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шевченко не будет главным тренером сборной Польши - официально». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
января

Рецепт Coca-Cola продали за $550

Первый космонавт Украины умер во время пробежки

Самое читаемое
Назвали дату реванша боя Усик – Джошуа
Назвали дату реванша боя Усик – Джошуа Просмотров: 28332
Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети
Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети
11
 Просмотров: 28314
На Донбассе зафиксировали необычное поведение российских оккупантов
На Донбассе зафиксировали необычное поведение российских оккупантов Просмотров: 15444
&quot;Я ненавижу украинский язык&quot;: на канале &quot;Рада&quot; работает украинофобка
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
 3 Просмотров: 8730
&quot;Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много&quot; - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
15
 1 Просмотров: 7929
Спорт
Миколенко будет тренировать легенда "Челси" - официально
Миколенко будет тренировать легенда "Челси" - официально
"Ломаченко выиграет у Камбососа, а Усику по зубам Фьюри" - Постол
"Ломаченко выиграет у Камбососа, а Усику по зубам Фьюри" - Постол Просмотров: 18
Анчелотти отстранили от должности тренера "Реала"
Анчелотти отстранили от должности тренера "Реала" Просмотров: 576
ачнет футбольную карьеру в 35 лет. Стало известно, почему Усик будет играть за "Полесье"
ачнет футбольную карьеру в 35 лет. Стало известно, почему Усик будет играть за "Полесье" Просмотров: 333
На Евро остановилось сердце. Эриксен продолжит свои выступления в чемпионате Англии
На Евро остановилось сердце. Эриксен продолжит свои выступления в чемпионате Англии Просмотров: 252
Больше всего комментируют
13
Порошенко призвал других членов НАТО брать пример из Британии и США и дать Украине оружие – The Times
12
Между Украиной и США растет напряжение - CNN
3
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
2
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
2
"Квартал" насаждает "русский мир" – новый сериал на канале Коломойского возмутил общественность
Голосов: 467
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть