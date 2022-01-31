Шевченко не будет главным тренером сборной Польши - официально

Цезарь Кулеша и Чеслав Михневич. Фото Польского футбольного союза

В понедельник, 31 января, стал известен новый главный тренер национальной сборной Польши по футболу.

Им стал не украинец Андрей Шевченко, как сообщалось ранее, а Чеслав Михневич, информирует официальный сайт Польского футбольного союза (ПФС).

"После многих разговоров, анализов и долгих раздумий я сделал выбор, которым я доволен. Считаю этот выбор лучшим из возможных в нынешних условиях. Тренер Михневич убедил меня своим конкретным планом. Наша главная цель - матчи плей-офф. И как мы оба считаем - выход на чемпионат мира в Катаре", - сказал Цезарь Кулеша, президент ПФС.

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51-летний тренер подписал контракт до конца года с возможностью продления.

"Ситуация, в которой мы оказались, была действительно тяжелой. На рынке было ограниченное количество доступных бесплатных тренеров, чтобы претендовать на такую ​​престижную должность. Я встретился с тренерами, проанализировал их идеи, обсудил условия контракта. Я выбрал Чеслава Михневича, у которого есть необходимые качества и опыт, чтобы возглавить команду в борьбе за чемпионат мира", - добавил Кулеша.

Андрей Шевченко был кандидатом на должность главного тренера сборной Польши, однако не удалось договориться с "Дженоа", где украинец еще находится на контракте. Как футболист Михневич играл на позиции вратаря. Завершил карьеру в 2000 году, после чего приступил к тренерской деятельности. Возглавлял, в частности, "Лех" Познань, "Видзев" Лодзь, "Ягеллонию", "Погонь", "Легию" и молодежную сборную Польши. Дважды становился чемпионом Польши как тренер. 24 марта сборная Польши проведет первый стыковой матч за право сыграть на ЧМ-2022. Соперником будет Россия.