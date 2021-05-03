Шевченко намекнул на возвращение в Италию после Евро

Шевченко тренирует сборную 5 лет. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что хотел бы поработать в чемпионате Италии.

"Я хотел бы работать тренером в Италии. Когда мое приключение с Украиной закончится, я хочу тренировать клуб.

Сейчас я сосредоточен на сборной, скоро начнется подготовка к чемпионату Европы, после этого буду смотреть по сторонам", – сказал Шевченко в эфире итальянского радио.

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Контракт Шевченко с УАФ заканчивается в конце 2022 года. Он вывел сборную на Евро-2021, но плохо стартовал в отборе к Кубку мира-2022.