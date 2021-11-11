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четверг, 11 ноября 2021 17:04

Шевченко хочет пригласить в "Дженоа" игрока сборной России

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Шевченко хочет пригласить в &quot;Дженоа&quot; игрока сборной России
Андрей Шевченко подписал контракт с "Дженоа" на два с половиной года. Фото: ФК "Дженоа"

Аутсайдер Серии А "Дженоа" хочет подписать игрока сборной России и "Аталанты" 26-летнего Алексея Миранчука.

Новая команда Андрея Шевченко хочет арендовать россиянина во время зимнего трансферного окна, сообщает Calciomercato.com.

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Миранчук должен стать первым трансфером "Дженоа" после назначения Шевченко на должность главного тренера.

Интерес к россиянину также проявляют "Торино", "Сассуоло" и "Сампдория".

В текущем сезоне Алексей Миранчук провел шесть матчей в Серии А, сделав один голевой пас.
Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024г.

В следующем туре "Дженоа" сыграет против "Ромы". Отчет об игре читайте на нашем сайте.

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