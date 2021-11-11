Шевченко хочет пригласить в "Дженоа" игрока сборной России

Аутсайдер Серии А "Дженоа" хочет подписать игрока сборной России и "Аталанты" 26-летнего Алексея Миранчука.
Новая команда Андрея Шевченко хочет арендовать россиянина во время зимнего трансферного окна, сообщает Calciomercato.com.
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Миранчук должен стать первым трансфером "Дженоа" после назначения Шевченко на должность главного тренера.
Интерес к россиянину также проявляют "Торино", "Сассуоло" и "Сампдория".
В текущем сезоне Алексей Миранчук провел шесть матчей в Серии А, сделав один голевой пас.
Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024г.
В следующем туре "Дженоа" сыграет против "Ромы". Отчет об игре читайте на нашем сайте.
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