Шевченко хочет пригласить в "Дженоа" игрока сборной России

Аутсайдер Серии А "Дженоа" хочет подписать игрока сборной России и "Аталанты" 26-летнего Алексея Миранчука.

Новая команда Андрея Шевченко хочет арендовать россиянина во время зимнего трансферного окна, сообщает Calciomercato.com.

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Миранчук должен стать первым трансфером "Дженоа" после назначения Шевченко на должность главного тренера.

Интерес к россиянину также проявляют "Торино", "Сассуоло" и "Сампдория".

В текущем сезоне Алексей Миранчук провел шесть матчей в Серии А, сделав один голевой пас.

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024г.

В следующем туре "Дженоа" сыграет против "Ромы". Отчет об игре читайте на нашем сайте.