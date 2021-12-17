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пятница, 17 декабря 2021 14:37

Шевченко хочет пригласить в "Дженоа" игрока сборной Германии

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Шевченко хочет пригласить в &quot;Дженоа&quot; игрока сборной Германии
Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Аутсайдер Серии "Дженоа" заинтересован в услугах игрока сборной Германии и "Айнтрахта" 28-летнего Амина Юнеса.

Игрок со своим агентом во Франкфурте вел переговоры с новым спортдиром "Дженоа" Йоханнесом Шпорсом, сообщает Bild.

Юнес принадлежит "Наполи", но находится в двухлетней аренде в "Айнтрахте". Прошлый сезон в Бундеслиге был великолепен для Амина. Он боролся с "Айнтрахтом" за Лигу чемпионов, отлично играл в основе команды и даже попадал в символические сборные по итогам чемпионата. В марте этого года Юнес получил вызов в сборную Германии, вышел в трех матчах и претендовал на заявку на Евро.

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Однако после смены тренера Амин стал не нужен клубу. "Айнтрахт" пытался летом пристроить его в Саудовскую Аравию, но трансфер в последний момент сорвался. Юнес с лета без игровой практики. "Айнтрахт" с радостью от него избавится, чтобы не платить зарплату футболисту, который вообще не выходит на поле.

Юнес может сыграть на фланге атаки, а также на любой атакующей позиции в центре. Во Франкфурте он раскрылся в роли инсайда, а для Дженоа может стать хорошим решением под форвардами, где Андрею Шевченко катастрофически не хватает креатива.

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Предыдущим местом работы тренера была сборная Украины.
17 декабря "грифоны" в гостях сыграют против "Лацио". Начало игры в 19.30. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

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Дата
17
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