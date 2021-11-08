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понедельник, 08 ноября 2021 12:45

Шевченко хочет пригласить в "Дженоа" двух игроков сборной Украины

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Шевченко хочет пригласить в &quot;Дженоа&quot; двух игроков сборной Украины
Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Главный тренер "Дженоа" 45-летний Андрей Шевченко хочет усилить команду во время зимнего трансферного окна.

Среди потенциальных новичков четыре кандидата, сообщает Il Secolo XIX.

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Журналисты утверждают, что Шевченко хочет играть по тактической схеме 4-3-3, но для этого "Дженоа" не хватает игроков соответствующего профиля. Зимой клубу придется выйти на трансферный рынок. Уже известны первые фамилии потенциальных новичков "грифонов".

По информации издания, "Дженоа" обратит внимание на четырех футболистов. Двое из них работали с Шевченко в сборной Украины: Александр Зинченко и Виталий Миколенко. Также в списке резервист "Милана" Саму Кастильехо и Кристиан Пулишич из "Челси".

Андрей Шевченко приступил к карьере тренера 2016 года. Сначала был ассистентом головногого тренера сборной Украины, затем пять лет возглавлял национальную команду. За это время вывел сборную на Евро-2020/21, где команда дошла до четвертьфинала.

В следующем матче Серии А "Дженоа" в гостях сыграет против "Ромы".

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