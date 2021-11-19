Шевченко хочет подписать ганского опорника

 
Ексклюзивы
1/5
"Сын родился в полуземлянке": семья Алешкиных обустроила шесть музеев в Букатинке
"Сын родился в полуземлянке": семья Алешкиных обустроила шесть музеев в Букатинке
Просмотров: 864
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Просмотров: 990
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Просмотров: 810
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
Просмотров: 8109
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
10 Просмотров: 4095
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
Просмотров: 810
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
Просмотров: 720
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
1 Просмотров: 11350
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Просмотров: 3294
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
Просмотров: 882
Фото
Все фото
5
5
10
4
5
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
Видео
Все видео
"Шахтер" предлагает €20 млн за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины
"Шахтер" предлагает €20 млн за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины
Показали, как Канада обыграла Мексику в трескучий мороз
Показали, как Канада обыграла Мексику в трескучий мороз
Это же не фильм для взрослых - бывший вратарь сборной России вспомнил, как просматривал видео гола Шевченко
Это же не фильм для взрослых - бывший вратарь сборной России вспомнил, как просматривал видео гола Шевченко
Джокович сошел с ума от радости после выхода Сербии на Кубок мира
Джокович сошел с ума от радости после выхода Сербии на Кубок мира
Почему Украина победила Боснию
Почему Украина победила Боснию
Интервью
1/5
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 3429
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 981
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1026
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2574
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1089
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2021
Просмотров: 441
Темні часи
Вчора їхав у поїзді додому й згадав, дивлячись у темне вікно, яким було українське телебачення на початку 1990-х. Літо. Мені трохи більше 20 років. ...
пятница, 19 ноября 2021 13:04

Шевченко хочет подписать ганского опорника

  Комментировать
Шевченко хочет подписать ганского опорника
Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Аутсайдер чемпионата Италии "Дженоа" хочет усилить свой состав полузащитником сборной Ганы 28-летним Альфредом Данканом.

Команда Андрея Шевченко хочет договориться с командой ганца "Фиорентиной" во время зимнего трансферного окна, сообщает Сalciomercato.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Павелко объяснил, почему Петракова назначили тренером сборной Украины

Африканец перешел в состав "фиалок" летом 2020 года за €15 млн, но не смог заиграть во Флоренции.

Соглашение футболиста с клубом действует до лета 2025 года. Трансфермаркет его оценивает в €10 млн.

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Предыдущим местом работы наставника была сборная Украины.
21 ноября "Дженоа" будет принимать "Рому". Отчет об игре читайте на нашем сайте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шевченко хочет подписать ганского опорника». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
ноября

Наводнение смыло под воду 72 села

Самое читаемое
Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: &quot;Смешно говорить&quot;
Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: "Смешно говорить"
5
 Просмотров: 20277
Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг
Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг
10
 1 Просмотров: 16651
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
 1 Просмотров: 11341
&quot;Что-то начала бормотать&quot; - Бебешко вспомнил, как выгнал Кароль во время записи трека
"Что-то начала бормотать" - Бебешко вспомнил, как выгнал Кароль во время записи трека Просмотров: 8433
Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
14
 Просмотров: 8433
Спорт
Суркис не продал Цыганкова чемпиону Испании
Суркис не продал Цыганкова чемпиону Испании Просмотров: 117
Команда Роналду боится сборную Украины
Команда Роналду боится сборную Украины Просмотров: 720
Промоутер рассказал, почему Ломаченко не сможет провести реванш с Лопесом
Промоутер рассказал, почему Ломаченко не сможет провести реванш с Лопесом Просмотров: 621
Стало известно, за сколько "Шахтер" сможет купить лучшего бомбардира чемпионата Аргентины
Стало известно, за сколько "Шахтер" сможет купить лучшего бомбардира чемпионата Аргентины Просмотров: 315
"Интер" потерял своего звездного форварда на матч против "Шахтера"
"Интер" потерял своего звездного форварда на матч против "Шахтера" Просмотров: 243
Больше всего комментируют
14
В "Слуге народа" критически отреагировали на расследование Bellingcat
10
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
7
Планировали покушение на одного из министров
4
Расследование Bellingcat задержал Зеленский - журналист
3
"Серьезный удар" - в ОП осудили публикацию отчета разведки по "вагнеровцам"
Голосов: 471
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть