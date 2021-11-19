Шевченко хочет подписать ганского опорника

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Аутсайдер чемпионата Италии "Дженоа" хочет усилить свой состав полузащитником сборной Ганы 28-летним Альфредом Данканом.

Команда Андрея Шевченко хочет договориться с командой ганца "Фиорентиной" во время зимнего трансферного окна, сообщает Сalciomercato.

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Африканец перешел в состав "фиалок" летом 2020 года за €15 млн, но не смог заиграть во Флоренции.

Соглашение футболиста с клубом действует до лета 2025 года. Трансфермаркет его оценивает в €10 млн.

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Предыдущим местом работы наставника была сборная Украины.

21 ноября "Дженоа" будет принимать "Рому". Отчет об игре читайте на нашем сайте.