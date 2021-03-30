Шевченко хочет, чтобы УЕФА позволил расширить заявку на Евро-2020/21

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УНИАН

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поддерживает инициативу расширения заявки на Евро-2021.

Из-за интенсивного клубного сезона УЕФА позволить увеличить заявки команд в финальной части турнира.

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"Что касается Евро, общался с Роберто Манчини (тренер сборной Италии. - Gazeta.ua) на тему того, чтобы УЕФА дала возможность расширить заявочный лист в связи с этой ситуацией и ковидом. Я поддерживаю Манчини, это правильное решение. Мне такие инициативы подходят.

Что касается подготовки на Евро, я думаю, что нет смысла об этом говорить, еще есть время. Однозначный список будет расширенным, будет большее количество игроков. Посмотрим концовку сезона и как восстанавливаются игроки, которые получили травму. Исходя из этого, будем делать расширенный, а затем заявочный лист ", - цитирует тренера УАФ.

УЕФА позволяет внести в заявку на Евро 23 игрока. Евро-2020/20 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Следующий матч национальная команда проведет 31 марта в рамках отбора к Кубку мира против Казахстана. Начало игры в 21:45.