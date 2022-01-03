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понедельник, 03 января 2022 12:56

Шевченко готовит серьезное усиление. Стали известны имена двух первых новичков "Дженоа"

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Шевченко готовит серьезное усиление. Стали известны имена двух первых новичков &quot;Дженоа&quot;
Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Аутсайдер Серии А "Дженоа" готовит усиление на вторую часть сезона.

Наставник команды Андрей Шевченко в ближайшее время получит усиление двумя игроками, сообщает Sky Sport Italia.

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"Грифоны" близки к аренде центрального защитника "Брайтона" 22-летнего Лео Эстигора. Его прибытие в Геную ожидается 3 января. Норвежец будет арендован "Дженоа" до конца сезона.

Также "Дженоа" за €5 млн подпишет защитника "Янг Бойз" 24-летнего Силвена Хефти. Правый защитник из Швейцарии уже прошел медосмотр.

6 января "Дженоа" проведет матч чемпионата Италии против "Сассуоло". Отчет об игре читайте на нашем сайте.

Андрей Шевченко возглавил "грифоны" 8 ноября 2021 года. Команда под руководством украинского тренера завоевала два очка.

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