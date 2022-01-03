Шевченко готовит серьезное усиление. Стали известны имена двух первых новичков "Дженоа"

Аутсайдер Серии А "Дженоа" готовит усиление на вторую часть сезона.
Наставник команды Андрей Шевченко в ближайшее время получит усиление двумя игроками, сообщает Sky Sport Italia.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом
"Грифоны" близки к аренде центрального защитника "Брайтона" 22-летнего Лео Эстигора. Его прибытие в Геную ожидается 3 января. Норвежец будет арендован "Дженоа" до конца сезона.
Также "Дженоа" за €5 млн подпишет защитника "Янг Бойз" 24-летнего Силвена Хефти. Правый защитник из Швейцарии уже прошел медосмотр.
6 января "Дженоа" проведет матч чемпионата Италии против "Сассуоло". Отчет об игре читайте на нашем сайте.
Андрей Шевченко возглавил "грифоны" 8 ноября 2021 года. Команда под руководством украинского тренера завоевала два очка.
Комментарии