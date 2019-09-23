Шевченко дозаявил защитника "Динамо" в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в расположение национальной команды защитника "Динамо" Артема Шабанова, сообщает официальный сайт УАФ.

Напомним, что вчера получил травму другой центрбек сборной Украины — защитник Динамо Никита Бурда. Сроки восстановления игрока неизвестны.Также в Бельгии получил травму Игорь Пластун.

В нынешнем сезоне 27-летний Шабанов провел 3 матча за "Динамо", отметившись 1 голом.

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В рамках 6-го тура отбора на чемпионат Европы-2020 Украина сыграет против Литвы. Поединок состоится 11 октября в Харькове. Спустя три дня команда Шевченко в Киеве проведет матч 7-го тура против Португалии.