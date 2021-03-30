Шевченко должен поменять тактику

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

31 марта сборная Украины сыграет в матче 3-го тура отбора к Кубку мира против Казахстана.

Казахи - одна из самых слабых команд Европы сегодня. Если уровень национального чемпионата хоть как-то может поддержать легионерами, то в национальной сборной просто беда с кадрами. Уровень футболистов очень низок. Лучшие легионеры играют во второстепенных российских клубах. Исключение - полузащитник московского ЦСКА Бахтияр Зайнутдинов, но он не сыграет в Киеве из-за повреждения. Капитан Казахстана Бауыржан Исламхан дисквалифицирован за употребление допинга. С командой работает местный специалист Талгат Байсуфинов. Местная федерация решила лишний раз не тратить деньги на европейского тренера, понимая бесперспективность идеи.

Сборная Казахстана - закрытая команда. Главный принцип игры - не пропустить. Команда играет в 3 центральные защитники. Закрывается на своей половине поля и старается не давать сопернику играть. Собственные атаки через длинные передачи. Команда без класса и без скорости.

Казахи - одна из самых слабых команд Европы сегодня

Это дает Андрею Шевченко возможность проверить потенциал сборной. Шанс дебютировать в воротах Анатолию Трубину. Посмотреть на уровне сборной на Александра Сироту. Предоставить игровую практику Богдану Михайличенко, Виктору Коваленко. Дать отдых или минимальную нагрузку лидерам, чтобы избежать лишней перегрузки перед финальной частью клубного сезона.

Шевченко должен отказаться от игры в 3 центральных защитника. Эта модель игры максимально удобна для соперника - его отражение. Может повториться картина игры против финнов. Если тактика в 3 защитника удобная против команд, которые нужно сдерживать, как это было с Францией, то когда нужно атаковать, стоит делать другое построение игры. Матч против Финляндии показал, что переход на 3 защитники серьезно нивелирует атакующий потенциал. На флангах остается только по одному игроку, что существенно влияет на качество атаки.

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В арсенале сборной должно быть несколько тактик. Когда нужно играть против сильного соперника, то можно использовать игру в 3 защитника. Она подтвердила свой эффект в матче против Франции. Команда Дидье Дешама оказалась без пространства. Против более слабой команды это построение игры не оправдало себя. На Евро-2020/21 нужно будет сдерживать соперника - Нидерланды и атаковать - Австрия и Северная Македония. Поэтому нужно наиграть также атакующую модель игры.



Матч Украина - Казахстан начнется в 21:45. В другом матче группы Франции сыграет против Боснии и Герцоґовины. После 2 туров сборная Франции набрала 4 очка. В Финляндии и Украины - по 2, в Боснии и Герцоґовины - 1. Казахстан пока очков не снискал.