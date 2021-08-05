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четверг, 05 августа 2021 17:10

Серебряная призёрша Олимпиады рассказала о самом экстремальном сексе в жизни

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Серебряная призёрша Олимпиады рассказала о самом экстремальном сексе в жизни
Терлюга проиграла только в финале. Фото: НОК Украины

Каратистка Анжелика Терлюга завоевала нынче для Украины третью серебряную медаль. Рассказываем о спортсменке.

29-летнюю Анжелику дважды признавали лучшей спортсменкой Украины. Она многократная чемпионка и призер первенства Европы.

В детстве девушка была очень активной и любила играть мальчишескими игрушками. Даже устраивали с друзьями разные бои, поэтому родители решили отвести ее на каратэ. К тому времени Лика пробовала заниматься гимнастикой, танцами, но все это было не ее. Впоследствии начала много тренироваться, ездить на соревнования и побеждать.

Ранее она мечтала об актерском мастерстве.

- Я была открытой на сцене и в школьных спектаклях часто получала главные роли, мне очень нравилось. Какой-то период я ​​даже посещала специальные курсы, но бросила из-за нехватки времени.

Как-то тренер случайно сломал девушке нос за три дня до 18-летия

Спортсменка имеет свой моцион. Утром всегда пьет воду и кофе. В 90% случаев ужинает именно с друзьями, потому что не любит быть одна.

Как-то тренер случайно сломал девушке нос за три дня до 18-летия. После этого случая Анжелика полгода не ходила на тренировки.

- С 2017 года, я трижды получала переломы, но это не помешало моим победам. Вообще травм, из-за которых мне бы пришлось отложить свои планы, не было. Поэтому считаю, что я довольно-таки везучая.

Ежедневно, кроме воскресенья, у спортсменки есть тренировки по карате. Также 2-3 раза в неделю занимается со своим тренером по функциональной подготовке. Когда находится в Одессе, дополнительно ходит на fly-йогу.

- Она очень расслабляет и помогает мне развить гибкость. Но, конечно же, график тренировок меняется, когда я готовлюсь к соревнованиям.

Есть список продуктов, без которых девушка не представляет своей жизни. . На первом месте - авокадо, на втором - различные овощные салаты и сыр.

- Я вообще сыроман и хожу в кино только ради двойного сырного попкорна. Даже если захочется чего-то бесполезного, я себе не откажу. Хочется много сладкого - будет. По поводу фигуры не переживаю, потому что с моим ритмом жизни сжигаются все калории. Самый экстремальный секс в жизни? В Одессе, на крыше дома. Такое романтическое свидание.

Любит отдыхать в Италии и Таиланде. Поздно ложится спать и поздно просыпается.

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Кроме Терлюги бронзовую награду Олимпиады завоевала сегодня каноистка Людмила Лузан. Боксер Александр Хижняк вышел в финал, где встретится с бразильцем Гебертом Соузой.

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