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четверг, 05 августа 2021 16:58

"Серебро" и "бронза" - как прошел день для Украины на Олимпиаде

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&quot;Серебро&quot; и &quot;бронза&quot; - как прошел день для Украины на Олимпиаде
Анжелика Терлюга принесла Украине второе "серебро". Фото: Reuters

5 августа стал удачным днем ​​для сборной Украины на Олимпиаде. Национальная команда одержала две награды - "серебро" и "бронзу".

Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала серебряную награду. Одесситка выиграла квалификационную группу, довольно легко прошла полуфинал. В решающем поединке проиграла болгарке Ивет Горановой - 1:5.

Украинка Людмила Лузан получиоа "бронзу" в гребле на байдарках и каноэ. Лузан финишировала третьей в дисциплине каноэ-одиночка на дистанции 200 м. Ее результат 47.034 с.

Боксер Александр Хижняк получит минимум "бронзу". Представитель Полтавы смог дойти до финала в категории 75 кг. В полуфинале украинец проигрывал по очкам первые два раунда филиппинцу Еумиру Марсьялю, но в решающем раунде смог одержать победу. Финал состоится 7 августа.

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Сразу три украинки прошли в финал в прыжках в высоту - Ирина Геращенко, Ярослава Магучих и Юлия Левченко. Каждая преодолела высоту 195 см. Финал состоится 7 августа.

Велогонщица Елена Старикова была близка к медали. В финале соревнований по велотреку в дисциплине кейрин Старикова пришла четвертой. Любовь Басова показала шестой результат.

Марина Килипко в прыжках с шестом заняла пятое место, взяв высоту 4,50 м с первой попытки. Планка в 4,70 м Килипко не покорилась.

Оргкомитет Олимпийских игр принес извинения за ситуацию с украинскими синхронистками Мартой Фединой и Анастасией Савчук на церемонии награждения дуэтов. Украинок, завоевавших "бронзу", сначала ошибочно представили как команду Олимпийского комитета России.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.

Украину в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

На Играх в Токио сборная Украины завоевала 13 медалей - одну золотую, три серебряных и девять бронзовых наград.

Автор: Сергей Тищенко
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