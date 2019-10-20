Сербия заплатит 500 тысяч евро тому, кто остановит Португалию

Сербы готовы расстаться с солидной суммой, лишь бы не пустить действующего чемпиона на Евро

Футбольный союз Сербии готов выделить более полумиллиона евро на выплату премий той из сборных, которая сможет отобрать очки у Португалии, сообщает издание Kurir.

За два тура до финиша Сербия всего на очко отстает от Португалии, идущей второй (10 очков против 11). Об этом пишет ua-football.com

Таким образом, чтобы выйти в финал Евро-2020 сербам нужно не только обыграть Люксембург и Украину, но и надеяться, что португальцы оступятся в одном из своих матчей.

В связи с этим руководство ФСС выделило полмиллиона евро на выплату премиальных той из команд, которая сможет отобрать очки у подопечных Фернанду Сантуша.

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В ноябре Португалия в родных стенах примет Литву, а на финальный тур прибудет в Люксембург.