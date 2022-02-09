Шепиленко сошла с дистанции слалома на Олимпиаде

Анастасия Шепиленко отказалась от второй попытки. Фото: Gettyimages.com/

Украинская спортсменка Анастасия Шепиленко снялась со слалома на Олимпиаде.

Украинка сошла с дистанции на первой попытке и во втором заезде стартовать не будет, сообщает Sport.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Внимание к трем видам спорта. Расписание пятого соревновательного дня на Олимпиаде

Судьбу Шепиленко повторили еще 29 участниц первой попытки из 88. Среди них и топ-фаворит, звездная американка Микаэла Шифрин.

В женском слаломе на Олимпиаде-2022 в Пекине Украину представляла только одна спортсменка – Шепиленко. Ранее в гиганте она стала 39-й.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.