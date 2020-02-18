Сенсации в Мадриде и Дортмунде: первые результаты матчей 1/8 Лиги чемпионов

Забитый мяч Сауля Ньигес принес победу "Атлетико" над действующим обладателем Лиги чемпионов. Фото: рейтер

Первой матчей 1/8 финала Лиги чемпионов принесли сразу сенсационные результаты.

Действующий обладатель трофея "Ливерпуль" проиграл в Испании "Атлетико" 1: 0. Судьбу матча решил единственный гол в начале игры Сауля Ньигес. Подопечные Диего Симеоне создали еще несколько возможностей у ворот Алиссона Беккера, но так и не смогли их реализовать.

В Германии один из фаворитов турнира ПСЖ проиграл "Боруссии" Дортмунд - 1: 2. Все события разворачивались на в середине второго тайма. Эрлинг Холланд сначала удачно сыграл на добивание. Парижане отыгрались усилиями Неймара, но через минуту неудержимый Холланд установил окончательный счет в матче.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Официально презентовали мяч финала Лиги чемпионов 2020

19 февраля свои матчи проведут "Валенсия" - "Аталанта" и "Лейпциг" - "Тоттенхэм"