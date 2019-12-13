Семеренко фінішувала дев'яти у спрінті на етапі Кубка світу з Біатлону

Стрельба без промахов не помогла Валентине Семеренко подняться выше 9-го места. Фото: рейтер

Валентина Семеренко посіла дев'яте місце в спрінті на етапі Кубка світу з біатлону в Хохфільцені.

Семеренко стартувала під дере номером, пройшла Дистанцію без промахів.

Другий кращий результат среди українок показала капітан збірної Олена Підгрушна на 12-му місці, допустивши один промах во время стріляніні стоячих.

Віта Семеренко и Юлія Джима - в шостому десятку на 52-й и 55-й позіціях відповідно, а замкнула украинскую пятерку Дар'я Блашко з 67-м підсумковім результатом, пише "Спортарена"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джима завоевала "серебро" в индивидуальной гонке



Переможниця гонки Доротея Вірер допустила один промах на стрільбі Лежачі и пройшла Дистанцію за 21 хвилин и 26,5 секунди. Жінки знову війдуть на старт завтра в рамках Естафета.