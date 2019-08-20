Секс-скандал с Роналду: футболист признался, что заплатил девушке

Криштиану Роналду и Кэтрин Майорга познакомились в США в 2009 году

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заплатил Кэтрин Майорге, которая обвинила звездного игрока в изнасиловании.

Роналду заплатил девушке $375 тыс., но при этом категорически отрицает обвинения в изнасиловании, передает TMZ.

Деньги были выплачены Майорге, чтобы она не обсуждала судебный процесс в СМИ. Кэтрин заявила, что получила от Роналду эту сумму в 2010-м.

Обе стороны договорились соблюдать условия договора о неразглашении событий того вечера", - сообщается в судебных документах по делу Роналду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналду спровоцировал скандал в Корее

Суд США закрыл дело по обвинению Роналду в изнасиловании, не найдя состава преступления.