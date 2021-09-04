Секс был. Харлан назвала причину, почему осталась без медали

Харлан встречается с итальянцем 2 года. Фото: Instagram

Титулованная украинская саблистка Ольга Харлан, заявила, что не справилась с ситуацией на Олимпиаде-за того, что долгое время не было больших турниров. Она также призналась, что имела сексуальные отношения в Токио.

Олимпийская чемпионка в интервью YouTube-канала "Отдушив душу" рассказала о том, что у нее во время Олимпийских играх в Токио был сексуальный контакт.

"Секс на Олимпиаде? Был. У меня там парень был. Мы же должны были "зачекинитися". Кровати там нормально все выдерживали. Все было ок. Когда он был? Перед соревнованиями? Нет, после. Поэтому я не медали ", - сказала саблистка.

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Ольга Харлан на Олимпиаде в Токио вылетела в первом же круге соревнований. Она давно встречается с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле. Первую свою олимпийскую золотую медаль она завоевала еще в 2008 на Олимпиаде в Пекине.