"Сейчас город расцвел" - Свитолина о Москве

Элина Свитолина является первой сеяной на турнире в Москве. Фото: рейтер

Украинская теннисистка Элина Свитолина накануне старта на Кубке Кремля в Москве рассказала о впечатлениях после прибытия на место проведения соревнования.

Об этом пишет "Спортарена"

"Любой крупный турнир мне всегда очень важен. Если честно, я мало была в Москве - в самом городе. Мне сложно судить. Выглядит все очень хорошо. Когда в последний раз была, все было в Москве по-другому. Сейчас город расцвел ", - сказала Свитолина.

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Свитолина получила первый номер посева на Кубке Кремля. Украинка стартует на турнире во втором раунде поединком против победительницы матча Онс Жабер (Тунис) - Вероника Кудерметова (Россия). В основной сетке турнира в Москве также сыграет Даяна Ястремская. Еще две представительницы Украины Надежда Киченок и Ангелина Калинина не преодолели квалификацию.