Сегодня Свитолиной исполняется 25 лет

Элина Свитолина занимает 3 место в мировом рейтинге теннисисток

Сегодня первой ракетке Укаины Элина Свитолина исполняется 25 лет. Gazeta.ua вспомнила самые победы украиской теннисистки.

Первым заметным выступлением теннисистки, в возрасте 14 лет, было участие в юниорской части Открытого чемпионата США, где она, однако проиграла в первом круге Тиме Бабош. В 2010 на юниорском части Открытого чемпионата Франции победила в одиночном разряде в возрасте 15 лет обыграв в финале Унс Жабир.

В этом году начала профессиональную карьеру у взрослых турнирах, в частности прошла в четвертьфинал турнира ITF в Харькове.

В 2012 году Свитолина прошла через квалификационный турнир в основную сетку Открытого чемпионата США и, следовательно, впервые приняла участие во взрослой части турнира Большого шлема, но проиграла в первом круге Ани Иванович.

Осенью Элине подчинился пятидесятитысячному турнир ITF в грузинском Телави. В финале, в украинском дерби, харьковчанка, посеянная под вторым номером, уверенно переиграла киевлянку Лесю Цуренко, первого номера турнира.

В 16 лет выиграла свой первый турнир

Свой первый титул в серии WTA International Элина получила на Baku Cup 2013, одолев в финале Шахар Пеер. За победу она получила тысяч долларов призовых и звание первой ракетки Украины, заняв в международном рейтинге 49-е место ..

9 августа 2016 в третьем раунде турнира Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Свитолина победила первую ракетку мира Серену Уильямс в двух сетах и ​​вышла в четвертьфинал, в котором проиграла Петре Квитовой за 48 минут.

На Connecticut Open Элина впервые попала в финал турнира премьерного уровня, хотя на пути финала побеждала только теннисисток с ниже себя рейтингом. В решающей игре она уступила первой сеяной Агнешке Радванской.

Год Свитолина завершила на WTA Elite Trophy, где добралась до финала, но уступила в решающем матче Петре Квитовой К концу года она остановилась на 14 строчке мирового рейтинга.

В начале февраля 2017 Элина выиграла WTA Taiwan Open. Это уже пятый одиночный титул WTA в профессиональной карьере Свитолиной.

Шестой титул WTA Свитолина получила на турнире из главных пяти премьерного уровня - Dubai Tennis Championships. Эта победа дала ей возможность впервые подняться в первую десятку мирового рейтинга.

Седьмой титул WTA Свитолина получила на турнире Istanbul Cup. Восьмой - на Italian Open, еще одном турнире из главных пяти премьерного уровня, где Элина обыграла подряд трех теннисисток из топ-10 мирового рейтинга: Плишкова, Мугуруса и Симону Халеп.

На Italian Open обыграла 3 представительниц из топ-10 мирового рейтинга



Свой девятый титул WTA Свитолина получила на Rogers Cup в канадском Торонто. Она последовательно победила Дарию Касаткину, Винус Уильямс, Мугуруса, Симону Халеп и Каролин Возняцки, последние четыре из которых на тот момент входили в топ-10 рейтинга WTA. Это третий подряд выигрыш Элины на турнире этой категории, что стало абсолютным рекордом на турнирах серии Premier 5 - до этого ни одна теннисистка не выигрывала три таких титула одного сезона даже в произвольной последовательности.

Таким образом, Свитолина победила в трех подряд турнирах WTA серии Premier 5 (Dubai Tennis Championships, Italian Open и Canadian Open, все 2017 года), чего не удавалось еще ни одной другой теннисистке течение одного года даже в произвольной последовательности. В частности, в ходе этих трех турниров Элина Свитолина обыграла многих теннисисток, что в течение 2017 возглавляли верхушку рейтинга WTA: Симону Халеп (дважды), Мугуруса (дважды), Каролин Возняцки (дважды), Плишкова, Анджелик Кербер и Винус Уильямс.

Сезон 2018 Свитолина начала выиграв турнир Brisbane International (Брисбен, Австралия). В четвертьфинале и полуфинале этого соревнования Элина обыграла двух соперниц из топ-10 рейтинга WTA - Джоанну Конту и Плишкова, а в финале легко одолела белоруску Александру Саснович. Эта победа стала ее 10-м титулом WTA.

В феврале защитила титул, второй раз подряд выиграв Dubai Tennis Championships (Дубай, ОАЭ), хотя в этом году соревнования имело одно звено низкий уровень чем в предыдущем (Premier, а не Premier 5). В полуфинале в пятый раз подряд обыграла бывшую первую и нынешнюю девятую ракетку мира Анджелик Кербер. В финальном матче легко одолела россиянку Дарию Касаткину.

В мае защитила титул во второй раз подряд выиграв Italian Open, в финале обыграла первую ракетку мира Симону Халеп.

Дважды выиграла Italian Open



В конце сезона выиграла итоговый Чемпионат WTA 2018 в Сингапуре с общим призовым фондом 7 миллионов долларов, получив самый титул в своей карьере. Начала турнир победой над пятой ракеткой мира Петрой Квитовой, которой проигрывала до этого 7 раз подряд. Также на групповом этапе выиграла в восьмой ракетки Плишкова и в прошлогодней чемпионки этого соревнования, третьей ракетки мира Каролин Возняцки. В полуфинале обыграла Бертенс и вышла в финал, где одержала победу над шестой ракеткой мира Слоун Стивенс. Элина Свитолина первой из украинок выиграла Чемпионат WTA, который является пятым по значимости турниром после турниров Большого шлема. Благодаря этой победе Свитолина завершила сезон четвертой в рейтинге WTA и победила в номинации "игрок месяца" (октябрь) по итогам голосования на официальном сайте женской теннисной ассоциации

В июле 2019 Элина Свитолина впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона , а затем и в полуфинал турнира, установив тем сам национальный рекорд среди женщин в одиночном разряде на турнирах Большого шлема и рекорд среди взрослых теннисистов любого пола для Уимблдона.

Трудно Свитолина начала третий в году турнир серии Большого шлема - Уимблдон. В 1/64 финала Элина была в шаге от поражения в поединке против россиянки Маргариты Гаспарян. Из-за травмы Гаспарян не смогла продолжить поединок, поэтому Элина вышла в следующий круг.

Была в шаге от поражения в 1/64 Уимблдона



В дальнейшем Свитолина уверенно выиграла четыре матча и стала первой Украинской, которая дошла до полуфинала на турнирах серии Большого шлема. За путевку в финал Элина проиграла Симоне Халеп, которая впоследствии выиграла турнир.

На US Open Свитолина в очередной дошла до полуфинала - стадии, которую Элины не удается преодолеть уже слишком долго. На пути к 1/2 финала Элина победила Уитни Осигве, титулованную Винус Уильямс, землячку Даяну Ястремскому, Мэдисон Киз и Иоганну Конту. За выход в финал Элина билась против Серены Уильямс и уступила со счетом 6: 3, 6: 1.

Личная жизнь Свитолиной не секрет. В 2016 г. Элина Свитолина встречалась с британским профессиональным игроком в крикет Рисом Потлі , но в феврале 2018-го пара розпалася. В январе 2019-го, во время Australian Open, Элина подтвердила свои отношения с французским теннисистом Гаэлем Монфисом, с которым с тех пор встречается

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12-го сентября Свитолина проведет первый матч в 25 лет. Элина встретится с Юлией Путинцева в рамках 1/8 финала на турнире в Китаи.До 25 лет Элина успела выиграть 13 турниров, однако пока ни в 2019 году и только один в 24 года. Общая сумма ее призовых на данный момент составляет почти 3 миллиона долларов.