Сегодня стартует Евро-2020

Сегодня в Риме состоится первый матч Евро-2020. Фото: Reuters

В пятницу, 11 июня, в Риме стартует чемпионат Европы по футболу 2020 года, который перенесли из-за пандемии коронавируса.

Первый матч турнира, между Турцией и Италией, сыграют на стадионе "Олимпико" сегодня в 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщает ВВС.

Название турнира Евро-2020 решили не менять с прошлого года. В 2020-м исполнилось 60 лет с момента основания турнира, и в честь юбилея организаторы привлекли к его проведению максимальное количество стран. Как отмечается, впервые в истории турнира матчи состоятся сразу в 10 странах: Италии, Азербайджане, Дании, России, Нидерландах, Румынии, Венгрии, Германии, Испании, Великобритании.

Всего в турнире примут участие 24 сборные, они разделены на шесть групп по четыре команды в каждой.

В группе А сыграют: Италия, Турция, Уэльс и Швейцария.

В группу В вошли: сборные Дании, Финляндии, Бельгии и России.

В группе C сыграют: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония.

В группе D встретятся: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия.

В группе E будут соревноваться: Испания, Швеция, Польша, Словакия.

В группе F сыграют: Венгрия, Португалия, Франция и Германия. Эту группу называют "группой смерти", ведь здесь очень сильные команды

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Полуфиналы и финал Евро-2020 пройдут в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли". Победителя определят 11 июля.

Действующим чемпионом Европы является Португалия, она выиграла турнир в 2016 году.

Первый матч с участием сборной Украины состоится 13 июня в 22:00 по киевскому времени в Амстердаме. Ее соперником станет сборная Нидерландов. 17 июня в 16:00 Украина сыграет с Северной Македонией. А 21 июня в 19:00 - с Австрией. Оба матча состоятся в Бухаресте.

Национальная сборная Украины по футболу будет выступать на Евро-2020 в форме с лозунгом "Слава Украине! Героям слава!". Как сообщалось ранее, союз европейских футбольных ассоциаций требовал, чтобы Украина убрала с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава!". Такое решение УЕФА принял после запроса со стороны Российского футбольного союза.