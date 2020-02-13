Сегодня начинается чемпионат мира по биатлону: расписание соревнований

Елена Пидгрушная не может похвастаться успешными заездами в этом сезоне из-за проблем со здоровьем. Фото: из открытых источников

С 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце пройдет Кубок мира по биатлону-2020. В рамках мирового первенства состоится 12 гонок.

13 февраля, 15:45 (здесь и далее время - киевское). Смешанная эстафета.

14 февраля, 15:45. Спринт, женщины.

15 февраля, 15:45. Спринт, мужчины.

16 февраля, 14:00. Гонка преследования, женщины, 16:15. Гонка преследования, мужчины

18 февраля, 15:15. Индивидуальная гонка, женщины, 19 февраля, 15:15. Индивидуальная гонка, мужчины

20 февраля, 16:15. Одиночная смешанная эстафета

22 февраля, 12:45. Эстафета, женщины, 15:45. Эстафета, мужчины

23 февраля, 13.30. Масс-старт, женщины, 16.00. Масс-старт, мужчины

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Мировые первенства по биатлону проходят с 1958 года. Сборная Украины участвует с 1993-го. За это время украинские биатлонисты завоевали 37 медалей - 7 золотых, 10 серебряных и 20 бронзовых.