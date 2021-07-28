Сегодня на Олимпиаде Украина осталась без медалей

 
Ексклюзивы
1/5
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
1 Просмотров: 810
Истоки христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Истоки христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Просмотров: 378
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
Просмотров: 288
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
1 Просмотров: 4185
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 558
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
2 Просмотров: 414
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 1062
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2997
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 405
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
1 Просмотров: 585
Фото
Все фото
7
7
6
4
3
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Украинка покорила &quot;гору-убийцу&quot;, где погибает каждый четвертый
Украинка покорила "гору-убийцу", где погибает каждый четвертый
Призершу Олимпиады Билодид овациями встретили в Киеве
Призершу Олимпиады Билодид овациями встретили в Киеве
На Олимпиаде спортсмен из Океании влюбил в себя сеть: фото с обнаженным торсом стали вирусными
На Олимпиаде спортсмен из Океании влюбил в себя сеть: фото с обнаженным торсом стали вирусными
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
Видео
Все видео
Перуанский футболист забил красивый гол в МЛС
Перуанский футболист забил красивый гол в МЛС
На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака
На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака
Соревнования на Олимпиаде отменили из-за мощного тайфуна
Соревнования на Олимпиаде отменили из-за мощного тайфуна
Показали, как "Динамо" живет в Австрии
Показали, как "Динамо" живет в Австрии
Лунин не спас "Реал" от поражения
Лунин не спас "Реал" от поражения
Интервью
1/5
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1071
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1620
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1188
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 441
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 846
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
28 июля 2021
Просмотров: 288
Любов поляків
На початку 1990-х багато материних знайомих їздили в Польщу торгувати на базарі. Продавали посуд, постільну білизну й інший крам. Одного разу поїхала ...
среда, 28 июля 2021 19:45

Сегодня на Олимпиаде Украина осталась без медалей

  Комментировать
Сегодня на Олимпиаде Украина осталась без медалей
Элина Свитолина играет тяжелые матчи каждый день. Фото: Reuters

Пятый день Олимпиады в Токио не принес медалей украинской команде.

Его неудачно начали сестры Киченок, которые проиграли без борьбы парную теннисную встреча с россиянками Весниной и Кудерметовой.

Однако почти сразу ситуацию исправила Элина Свитолина, которая одолела итальянку Камилу Джорджи и впервые за всю историю украинского тенниса пробилась в полуфинал соревнований.
Однако на этом положительные новости закончились. Дзюдоист Кеджау Ньябали был дисквалифицирован за болевой прием против узбекского спортмена. Произошло это только во втором круге соревнований.

Прошел еще какой-то час и не выдержала жгучего токийского солнца испанская теннисистка Паула Бадоса. Она пыталась пробиться в полуфинал, чтобы встретиться с украинкой Свитолиной, но поехала с корта на коляске. Причина - тепловой удар. С Еленой встретится чешка Маркета Вондроушева. От греха подальше их встречу перенесли на 19 часов по Токио и 13 по Киеву.

Дзюдоист Кеджау Ньябали был дисквалифицирован за болевой прием против узбекского спортмена

Зато никто и ничто не могло остановить американскую плавчиху Кэтлин Ледеки, которая завоевала шестую золотую олимпийскую награду на дистанции 1500 метров. Хотя на 200-метровке не было равных австралийцы Ариарне Титмус, которая взяла свое второе золото.

Немного улучшила настроение каноистка Виктория Ус, которая в гребном слаломе пробилась в полуфинал.

Зато выбыла из борьбы лучница Вероника Марченко, которая хоть и победила первый этап, но проиграла в 1\16 финала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина вышла в полуфинал олимпийского турнира

Сменился лидер и в медальном зачете. Сборная Японии имеет 13 золотых медалей. За ней следует Китай - 12 наград и США - 11. Украина скатилась на 53 место, пропустив Северную Македонию, Туркменистан и Иорданию. Однако завтра ситуация может исправиться: в 4:30 стартует на одной из своих коронных дистанций, 800-метровке, пловец Михаил Романчук. В неофициальном командном зачете лидирует сборная США - 31 медаль.

Автор: Юрий Стригун
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сегодня на Олимпиаде Украина осталась без медалей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

Кучма ушел с должности

Университет принял первых студентов в арендованных комнатах

На берегу реки нашли залежи золота

От землетрясения погибли более 250 тыс. человек

Самое читаемое
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 9171
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
 Просмотров: 8892
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
5
 Просмотров: 5850
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
3
 Просмотров: 4860
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси Просмотров: 4725
Спорт
Как Суркис использует Луческу
Как Суркис использует Луческу
 Просмотров: 216
Футбольный клуб снимается из соревнований после игры с командой украинского олигарха
Футбольный клуб снимается из соревнований после игры с командой украинского олигарха Просмотров: 549
Украинская лучница перестреляла чемпионку мира
Украинская лучница перестреляла чемпионку мира Просмотров: 513
Судьба форварда "Динамо" оказалась в руках узбекского футболиста
Судьба форварда "Динамо" оказалась в руках узбекского футболиста Просмотров: 423
Украинка пробилась в полуфинал гребного слалома
Украинка пробилась в полуфинал гребного слалома Просмотров: 126
Больше всего комментируют
14
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
6
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
5
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
4
Зеленский звонил Путину накануне срыва спецоперации по "вагнеровцам" – Омельченко
4
Украина собирается купить корабль, не приспособленный для защиты черноморского побережья - эксперт
Голосов: 92
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть