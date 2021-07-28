Сегодня на Олимпиаде Украина осталась без медалей

Элина Свитолина играет тяжелые матчи каждый день. Фото: Reuters

Пятый день Олимпиады в Токио не принес медалей украинской команде.

Его неудачно начали сестры Киченок, которые проиграли без борьбы парную теннисную встреча с россиянками Весниной и Кудерметовой.

Однако почти сразу ситуацию исправила Элина Свитолина, которая одолела итальянку Камилу Джорджи и впервые за всю историю украинского тенниса пробилась в полуфинал соревнований.

Однако на этом положительные новости закончились. Дзюдоист Кеджау Ньябали был дисквалифицирован за болевой прием против узбекского спортмена. Произошло это только во втором круге соревнований.

Прошел еще какой-то час и не выдержала жгучего токийского солнца испанская теннисистка Паула Бадоса. Она пыталась пробиться в полуфинал, чтобы встретиться с украинкой Свитолиной, но поехала с корта на коляске. Причина - тепловой удар. С Еленой встретится чешка Маркета Вондроушева. От греха подальше их встречу перенесли на 19 часов по Токио и 13 по Киеву.

Дзюдоист Кеджау Ньябали был дисквалифицирован за болевой прием против узбекского спортмена

Зато никто и ничто не могло остановить американскую плавчиху Кэтлин Ледеки, которая завоевала шестую золотую олимпийскую награду на дистанции 1500 метров. Хотя на 200-метровке не было равных австралийцы Ариарне Титмус, которая взяла свое второе золото.

Немного улучшила настроение каноистка Виктория Ус, которая в гребном слаломе пробилась в полуфинал.

Зато выбыла из борьбы лучница Вероника Марченко, которая хоть и победила первый этап, но проиграла в 1\16 финала.

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Сменился лидер и в медальном зачете. Сборная Японии имеет 13 золотых медалей. За ней следует Китай - 12 наград и США - 11. Украина скатилась на 53 место, пропустив Северную Македонию, Туркменистан и Иорданию. Однако завтра ситуация может исправиться: в 4:30 стартует на одной из своих коронных дистанций, 800-метровке, пловец Михаил Романчук. В неофициальном командном зачете лидирует сборная США - 31 медаль.