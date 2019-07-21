Сдались: Люксембург не будет оспаривать решение по Мораесу

Жуниор Мораес (в желтой форме) играет нападающего в сборной Украине. За команду пока не забивал. ФОТО: с открытых источников

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что Федерация футбола Люксембурга не будет оспаривать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение UEFA по делу Мораеса.

Об этом функционер написал в своем Facebook.

"Дело Мораеса окончательно стало историей. Вчера получил официальное письмо от Федерации футбола Люксембурга, подписанное президентом Полем Филиппом и вице-президентом Жан-Жаком Шонкертом.

Люксембургские коллеги не будут оспаривать в Спортивном арбитражном суде решение контрольно-дисциплинарного и апелляционного комитета UEFA по поводу участия Жуниора Мораеса в матчах сборной Украины квалификации Евро-2020. Надеюсь, коллеги из Португалии примут то же решение", - такое же решение.

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Ранее Павелко заявил, что решил не участвовать в предстоящих парламентских выборах.