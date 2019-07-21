Сдались: Люксембург не будет оспаривать решение по Мораесу

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко с семьей проголосовали на выборах
Порошенко с семьей проголосовали на выборах
Просмотров: 324
Парубий проголосовал и повеселил членов комиссии
Парубий проголосовал и повеселил членов комиссии
1 Просмотров: 1692
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
Просмотров: 2016
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
1 Просмотров: 423
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Просмотров: 2025
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 1161
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2529
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 774
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 1134
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 819
Фото
Все фото
11
5
4
16
3
Горячая теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Горячая теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Англия впервые стала чемпионом мира по крикету
Англия впервые стала чемпионом мира по крикету
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Видео
Все видео
Молодой украинец побил, но не победил российского гиганта
Молодой украинец побил, но не победил российского гиганта
Милевский забил супергол в чемпионате Беларуси
Милевский забил супергол в чемпионате Беларуси
Пакьяо победил Турмана
Пакьяо победил Турмана
Алжир выиграл Кубок Африканских наций
Алжир выиграл Кубок Африканских наций
Супергол в исполнении будущего соперника "Зари"
Супергол в исполнении будущего соперника "Зари"
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 810
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1980
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1008
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2682
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
20 июля 2019
1 Просмотров: 711
Працьовитий сусід
З Олегом ми жили на одній вулиці. Школу він покинув після дев'ятого класу. З профтех­училища вигнали за рік. Їздив із батьком на шабашки до ...
воскресенье, 21 июля 2019 12:19

Сдались: Люксембург не будет оспаривать решение по Мораесу

  Комментировать
Сдались: Люксембург не будет оспаривать решение по Мораесу
Жуниор Мораес (в желтой форме) играет нападающего в сборной Украине. За команду пока не забивал. ФОТО: с открытых источников

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что Федерация футбола Люксембурга не будет оспаривать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение UEFA по делу Мораеса.

Об этом функционер написал в своем Facebook.

"Дело Мораеса окончательно стало историей. Вчера получил официальное письмо от Федерации футбола Люксембурга, подписанное президентом Полем Филиппом и вице-президентом Жан-Жаком Шонкертом.

Люксембургские коллеги не будут оспаривать в Спортивном арбитражном суде решение контрольно-дисциплинарного и апелляционного комитета UEFA по поводу участия Жуниора Мораеса в матчах сборной Украины квалификации Евро-2020. Надеюсь, коллеги из Португалии примут то же решение", - такое же решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Павелко "нокаутировал" Суркиса: УЕФА отклонил апелляции в "деле Мораеса"

Ранее Павелко заявил, что решил не участвовать в предстоящих парламентских выборах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сдались: Люксембург не будет оспаривать решение по Мораесу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июля

Молодой украинец побил, но не победил российского гиганта

Самое читаемое
Горячая теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Горячая теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
11
 Просмотров: 23877
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии 32 Просмотров: 19037
&quot;Поднимал руку на сына&quot; - Сергей Притула рассказал о побоях и расплакался на камеру
"Поднимал руку на сына" - Сергей Притула рассказал о побоях и расплакался на камеру
 Просмотров: 7525
В выходные станем свидетелями чуда - астролог
В выходные станем свидетелями чуда - астролог
 Просмотров: 7443
В России напали на двух украинцев
В России напали на двух украинцев 6 Просмотров: 5761
Спорт
Молодой украинец побил, но не победил российского гиганта
Молодой украинец побил, но не победил российского гиганта
 Просмотров: 1080
Милевский забил супергол в чемпионате Беларуси
Милевский забил супергол в чемпионате Беларуси
 Просмотров: 234
Украинец из запаса "Реала" уйдет в аренду
Украинец из запаса "Реала" уйдет в аренду Просмотров: 378
Пакьяо победил Турмана
Пакьяо победил Турмана
 Просмотров: 918
Уайт поднялся после нокдауна и победил Риваса
Уайт поднялся после нокдауна и победил Риваса Просмотров: 585
Больше всего комментируют
32
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии
10
У Зеленского хотят видеть Вакарчука в Раде
8
"Россия на нас не нападала" – украинский боксер огорошил заявлением
6
В России напали на двух украинцев
2
"Может представлять разве что своих родственников" - Офис президента указал куму Путина его место
Голосов: 1198
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua