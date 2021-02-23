Сборная Украины выиграла группу в отборе на Евробаскет

Сборную Украины возглавляет латвиец Айварас Багатскис. Фото: ФБУ

Сборная Украины по баскетболу стала победителем отборочной группы на Евробаскет-2022.

В заключительном туре отборочной группы F украинцы в Киеве обыграли Венгрию - 97:63.

1-я четверть проходила в равной борьбе. Украинцы выиграли 10-минутку с разницей в 4 очка.

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2-я и 3-я четверти прошли при полном преимуществе команды Айвараса Багатскиса. Украинцы не оставили шансов соперниками - 26:14 и 27:11. В заключительной 10-минутке хозяева уменьшили оборону - 20:18.

Сборная Украины завершила отборочный турнир на 1-м месте, опередив Словению и Венгрию по результатам личных встреч.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдет в сентябре 2022 года. Турнир будут принимать 4 страны: Германия, Грузия, Италия и Чехия. Евробаскет перенесли на 1 год из-за пандемии коронавируса.