Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по боксу

За всю историю выступлений на любительских чемпионатах мира по боксу украинцы завоевали 8 золотых медалей. Половину из них - 8 октября 2011 года в Баку.

16-й чемпионат мира в столице Азербайджана был отборочным к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне. За лицензии боролась рекордное для чемпионатов мира количество участников - 685 из 127 стран.

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Уже в 1/8 финала Украина могла потерять главную свою надежду - чемпиона мира 2009 года Василия Ломаченко. На этой стадии из-за судейской ошибки ему засчитали поражение в поединке с бразильцем Робсоном Консейсао. Однако Федерация бокса Украины подала протест, который был удовлетворен.

В 1/8 финала Украина могла потерять главную свою надежду - чемпиона мира 2009 года Василия Ломаченко

Наша сборная одержала четыре золотых и одну серебряную медаль и стала победителем в медальном зачете - единственный раз в своей истории.

Финал в весе до 60 кг. Василий Ломаченко - Ясниель Толедо (Куба) - 17:12

Финал в весе до 64 кг. Денис Беринчик - Эвертон Лопес (Бразилия) - 23:26

Финал в весе до 69 кг. Тарас Шелестюк - Серик Сапиев (Казахстан) - 16:10

Финал в весе до 75 кг. Евгений Хитров - Риота Мурата (Япония) - 24:22

Финал в весе до 91 кг. Александр Усик - Теймур Маммадов (Азербайджан) - 25:15

Кроме триумфаторов мирового боксерского форума 2011-го, чемпионами мира среди украинцев становились Виктор Савченко (1978), Александр Ягубкин (1982), Василий Ломаченко (2009) и Александр Хижняк (2017).