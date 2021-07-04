Сборная Украины вернулась в Киев с Евро-2020

Сборная Украины по футболу вернулась в Киев после участия в Евро-2020 года.
Фанаты встречали команду в аэропорту Борисполь. Об этом сообщает Корреспондент.
Несколько сотен человек собрались на парковке терминала D аэропорта, где была организована встреча с командой.
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Футболисты сборной спели гимн Украины вместе с болельщиками. Главный тренер команды Андрей Шевченко выступил с речью, поблагодарив фанов за поддержку.
Кристен Пазик, жена главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, отреагировала на поражение сборной Украины в четвертьфинале Евро-2020. На своей странице в Instagram Пазик отметила, что гордится тем, что показала украинская команда.
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