Сборная Украины вернулась в Киев с Евро-2020

Сборную Украины встретили несколько сотен болельщиков с флагами страны. Фото: korrespondent

Сборная Украины по футболу вернулась в Киев после участия в Евро-2020 года.

Фанаты встречали команду в аэропорту Борисполь. Об этом сообщает Корреспондент.

Несколько сотен человек собрались на парковке терминала D аэропорта, где была организована встреча с командой.

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Футболисты сборной спели гимн Украины вместе с болельщиками. Главный тренер команды Андрей Шевченко выступил с речью, поблагодарив фанов за поддержку.

Кристен Пазик, жена главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, отреагировала на поражение сборной Украины в четвертьфинале Евро-2020. На своей странице в Instagram Пазик отметила, что гордится тем, что показала украинская команда.