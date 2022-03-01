Сборная Украины в полном составе вылетит на Паралимпийские игры

Украинцы будут соревноваться в биатлоне и лыжной гонке. Фото: Рaralympic.org.ua

Паралимпийская сборная Украины планирует зимние Игры-2022 в Пекине в полном составе.

Национальная команда в полном составе вылетит на соревнования в Пекин, но добираться участники Паралимпиады будут из разных локаций, сообщила руководитель пресс-службы Национального комитета спорта инвалидов Украины Наталья Гарач.

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"Часть команды в одном месте, часть – в другом. Надеюсь, что сегодня объединимся и попадем в аэропорт и вместе поедем в Пекин. Команда не в Украине. Мы не будем рассказывать, где мы. Когда приедем в Пекин, расскажем, как добирались. Надеюсь, что завтра, 2 марта, мы будем в Пекине.

Команда едет в полном составе, где мы планировали", – сказала Гарач у комментарии "Суспільне спорт".

Паралимпийские игры-2022 должны начаться в пятницу, 4 марта. И продлятся до воскресенья, 13 марта. Всего на Паралимпиаде-2022 будет разыграно 78 комплектов наград. Украина на Паралимпиаде-2022 получила 20 лицензий, будут представлять команду 29 атлетов - 20 спортсменов-паралимпийцев и 9 спортсменов-гайдов. Соревноваться украинцы будут в двух видах спорта – биатлоне и лыжной гонке.