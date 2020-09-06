Сборная Украины потерпела серьезную потерю накануне матча против Испании

Тарас Степаненко является ключевым игроком сборной Украины. Фото: УАФ

Один из лидеров сборной Украины 31-летний Тарас Степаненко не сыграет против Испании.

Полузащитник "Шахтера" исключили из заявки на игру в день матча, сообщает УАФ

Опорник сборной Украины получил травму колена и не сможет помочь команде Андрея Шевченко в матче против Испании.

Вместо Степаненко в заявку сборной Украины попал полузащитник бельгийского "Кортрейка" Евгений Макаренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко охарактеризовал Лунина перед испанскими журналистами

Матч Испания - Украина состоится 6 сентября в Мадриде. Начало игры - 21.45. Текстовую трансляцию читайте на Gazeta.ua