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воскресенье, 06 сентября 2020 15:34

Сборная Украины потерпела серьезную потерю накануне матча против Испании

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Сборная Украины потерпела серьезную потерю накануне матча против Испании
Тарас Степаненко является ключевым игроком сборной Украины. Фото: УАФ

Один из лидеров сборной Украины 31-летний Тарас Степаненко не сыграет против Испании.

Полузащитник "Шахтера" исключили из заявки на игру в день матча, сообщает УАФ

Опорник сборной Украины получил травму колена и не сможет помочь команде Андрея Шевченко в матче против Испании.

Вместо Степаненко в заявку сборной Украины попал полузащитник бельгийского "Кортрейка" Евгений Макаренко.

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Матч Испания - Украина состоится 6 сентября в Мадриде. Начало игры - 21.45. Текстовую трансляцию читайте на Gazeta.ua

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Дата
06
сентября

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