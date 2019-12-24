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вторник, 24 декабря 2019 13:42

Сборная Украины получит рекордные премиальные за выход на Евро-2020

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Сборная Украины получит рекордные премиальные за выход на Евро-2020
руководство национальной федерации уже выплатило молодежной сборной один миллион евро за победу на кубке мира

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко утверждает, что футболистов национальной команды после выхода в финальную часть Евро-2020 ждет солидная премия. Деньги футболистам будут выплачены в январе.

Об этом пишет "Террикон".

- Премиальные за выход на Евро-2020? Конечно! Так же, как и было выплачено заслуженное и солидное вознаграждение за победу в групповом турнире Лиги наций! Сразу после своего избрания на пост главы ассоциации я поставил задачу сделать ее деятельность абсолютно прозрачной. И сейчас мы неуклонно придерживаемся этого правила. Теперь все игроки различных сборных получают все выплаты на свой персональный счет, и они могут показывать эти доходы любым проверяющим организациям. Так мы заплатили команде Александра Петракова. Так мы в начале следующего года заплатим игрокам и тренерам национальной команды за выход на Евро-2020. И запланированная к выплате сумма также будет рекордной в истории национальной сборной.

Мне приятно, что мы никогда не обсуждаем сумму премиальных с игроками по ходу соревнований. Это касается всех сборных! Футболисты и тренеры знают, что в случае успеха они будут достойно вознаграждены. Между мной и руководителями сборных есть полное доверие, игроки, со своей стороны, полностью доверяют в этом вопросе, - сказал Павелко.

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Сборная Украины досрочно за два тура до финиша группового турнира оформила путевку на Евро-2020 с первого места. Она будет выступать в одной группе с командами Нидерландов и Австрии.

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