Сборная Украины получит дополнительную премию в случае победы над Россией

Сборная Украины сенсационно вышла в полуфинал. Фото: УАФ

Игроки сборной Украины по футзалу получат повышенные премиальные, если победят Россию в полуфинале Евро-2022.

Учитывая отношения между обеими странами, этот матч привлечет дополнительное внимание. А значит и мотивацию для футзалистов. Это подтвердил и президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко.

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"Мы не живем в другой стране, все прекрасно понимают подтекст этого поединка. И наша команда тоже. Настрой, конечно же, в этой связи, тоже боевой. Ребята взрослые люди, им не нужно что-то объяснять. Они читают прессу, знают об отношениях двух стран.

В случае победы над Россией есть предприниматели, готовые увеличить премию для команды. Но я считаю, что наши ребята и так уже выступили очень удачно на Евро, так что дополнительные бонусы уже заработали", – рассказал Владыко в комментарии Meta-ratings.com.ua.