Сборная Украины побеждает Панаму и выходит в четвертьфинал молодежного Кубка мира

Сборная Панамы вышла в плей -оф только по стечению обстоятельств. Став только четвертой сборной из команд, занявших третье место в своей группах, по показаниям. Поэтому, безусловно, что Украина была явным фаворитом очного матча.
Тренер украинском Александр Петраков решил перестроить игру команды. В центре поля вышли сразу два игроков заточены на оборону и с умением вести силовую борьбу - Чех и Дрышлюк. Таким образом Петраков опасался возможности проиграть борьбу в середине поля через лучшие физические кондиции и уберечься от возможных быстрых атак соперника.
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Еще одним важным решения стал выход на острие атаки Сикана вместо Супряги. Нападающий "Динамо" ничего не показал в стартовых матчах против США и Катара. Однако, форвард "Мариуполь" забил свой гол в первой же игре против Нигерии. Важность выхода Сикана на поле заключалась в том, что он футболист штрафной соперника, который может почувствовать момент, сыграть в одно касание. В противоположность этому Супряга обладает скорее скоростными качествами, при позиционных атаках пользы от него не много.
Петраков угадал с выходом Сикана
С выходом Сикана Петраков угадал на все сто процентов. Дело в том, что ворота соперника защищал 17 летний вратарь Димас, для которого это был первый матч на турнире. Димас получил свой шанс из-за повреждения основного вратаря сборной Панамы. Именно неуверенная игра 17 летнего вратаря позволила Украинский еще в первом тайме снять все вопросы на счет победителя игры. Сначала Димас не совсем удачно сократил угол ворот, что позволило Сикана забить первый гол. Во втором эпизоде вратарь Панамы не смог зафиксировать мяч у своих ворот после подачи углового, что привело к третьему голу на турнире Попова. В самом конце игры Сикан снова воспользовался с неуверенной игры вратаря соперников - 3: 0 и все вопросы сняты еще в первом тайме.
Если убрать ошибки Димаса то в целом игра получилась не очень зрелищной. Украинцы пытались контролировать мяч, играть позиционно, но особого обострения не было. Пытались дойти до ворот соперника благодаря фланговым передачам и высоком прессинга. Здесь Петраков снова угадал со своим решением. Не стоило придумывать особенно велосипед, нужно было только хорошо нажать на соперника. Индивидуальный класс соперника - крайне мал. Поэтому ошибки точно будут. Сборная Ю -20 славится своим умением выжимать максимум даже из полумоментов.
Вратарь Панамы Димас провалил игру
Вторая половина игры стала формальностью. Хотя Панама заставила поволноваться. Уокер продавил в силовой борьбе Безкоравайного и не оставил шансов Лунину с близкой дистанции - 3:1. Пропущенный гол вернул концентрацию сборной Украины. Нужно было не только сохранить больше сил к следующему матчу, но не позволить сопернику надеяться на возможность переломы ход игры. Игра вернулась в привычное русло игры, где украинцы спокойно засушивали игру в середине поля не подпуская соперника к воротам при этом надеясь на быстрые атаки. В нужный момент Петраков освежил игру команды заменами. Скорее Украина имела возможности увеличить преимущество, чем соперника попробовать сравнять счет. Под конец игры динамовец Булеца поставил окончательную точку в матче с близкого расстояния переправив мяч в ворота соперника -4:1.
Сборная Украины на молодежном уровне впервые проходит до стадии четвертьфинала молодежного Мундиаля. Как это ни выглядело парадоксально, но игра в плей -офф оказалась для Украины пока самой простой на турнире в Польше.
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Следующим соперником молодежной сборной Украины в четвертьфинале будут сверстники из сборной Колумбии. Матч состоится 7 июня о 16. 30.
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