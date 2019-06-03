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понедельник, 03 июня 2019 20:20

Сборная Украины побеждает Панаму и выходит в четвертьфинал молодежного Кубка мира

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Автор: УАФ
  Сергей Булаца поставил точку в матче.
Сергей Булаца поставил точку в матче.

Сборная Панамы вышла в плей -оф только по стечению обстоятельств. Став только четвертой сборной из команд, занявших третье место в своей группах, по показаниям. Поэтому, безусловно, что Украина была явным фаворитом очного матча.

Тренер украинском Александр Петраков решил перестроить игру команды. В центре поля вышли сразу два игроков заточены на оборону и с умением вести силовую борьбу - Чех и Дрышлюк. Таким образом Петраков опасался возможности проиграть борьбу в середине поля через лучшие физические кондиции и уберечься от возможных быстрых атак соперника.

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Еще одним важным решения стал выход на острие атаки Сикана вместо Супряги. Нападающий "Динамо" ничего не показал в стартовых матчах против США и Катара. Однако, форвард "Мариуполь" забил свой гол в первой же игре против Нигерии. Важность выхода Сикана на поле заключалась в том, что он футболист штрафной соперника, который может почувствовать момент, сыграть в одно касание. В противоположность этому Супряга обладает скорее скоростными качествами, при позиционных атаках пользы от него не много.

Петраков угадал с выходом Сикана

С выходом Сикана Петраков угадал на все сто процентов. Дело в том, что ворота соперника защищал 17 летний вратарь Димас, для которого это был первый матч на турнире. Димас получил свой шанс из-за повреждения основного вратаря сборной Панамы. Именно неуверенная игра 17 летнего вратаря позволила Украинский еще в первом тайме снять все вопросы на счет победителя игры. Сначала Димас не совсем удачно сократил угол ворот, что позволило Сикана забить первый гол. Во втором эпизоде ​​вратарь Панамы не смог зафиксировать мяч у своих ворот после подачи углового, что привело к третьему голу на турнире Попова. В самом конце игры Сикан снова воспользовался с неуверенной игры вратаря соперников - 3: 0 и все вопросы сняты еще в первом тайме.

Автор: Официальный сайт "Динамо".
  Попов забил свой третий мяч на турнире
Попов забил свой третий мяч на турнире

Если убрать ошибки Димаса то в целом игра получилась не очень зрелищной. Украинцы пытались контролировать мяч, играть позиционно, но особого обострения не было. Пытались дойти до ворот соперника благодаря фланговым передачам и высоком прессинга. Здесь Петраков снова угадал со своим решением. Не стоило придумывать особенно велосипед, нужно было только хорошо нажать на соперника. Индивидуальный класс соперника - крайне мал. Поэтому ошибки точно будут. Сборная Ю -20 славится своим умением выжимать максимум даже из полумоментов.

Вратарь Панамы Димас провалил игру


Вторая половина игры стала формальностью. Хотя Панама заставила поволноваться. Уокер продавил в силовой борьбе Безкоравайного и не оставил шансов Лунину с близкой дистанции - 3:1. Пропущенный гол вернул концентрацию сборной Украины. Нужно было не только сохранить больше сил к следующему матчу, но не позволить сопернику надеяться на возможность переломы ход игры. Игра вернулась в привычное русло игры, где украинцы спокойно засушивали игру в середине поля не подпуская соперника к воротам при этом надеясь на быстрые атаки. В нужный момент Петраков освежил игру команды заменами. Скорее Украина имела возможности увеличить преимущество, чем соперника попробовать сравнять счет. Под конец игры динамовец Булеца поставил окончательную точку в матче с близкого расстояния переправив мяч в ворота соперника -4:1.

Автор: УАФ
  Сергей Булаца поставил точку в матче.
Сергей Булаца поставил точку в матче.

Сборная Украины на молодежном уровне впервые проходит до стадии четвертьфинала молодежного Мундиаля. Как это ни выглядело парадоксально, но игра в плей -офф оказалась для Украины пока самой простой на турнире в Польше.

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Следующим соперником молодежной сборной Украины в четвертьфинале будут сверстники из сборной Колумбии. Матч состоится 7 июня о 16. 30.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
03
июня

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