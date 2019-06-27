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пятница, 28 июня 2019 11:30

Сборная Украины по пляжному футболу разгромно проиграла России в Европейских играх

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Сборная Украины по пляжному футболу разгромно проиграла России в Европейских играх
Сборная Украины по пляжному футболу на этот раз не смогла порадовать болельщиков, но прошла в следующий раунд соревнований.

Сборная Украины по пляжному футболу в последнем матче группового этапа Европейских игр разгромно проиграла России. В матче, который уже не мог помешать Украинский выйти в полуфинал, "сине-желтые" пропустили аж 5 мячей.

Победив в двух стартовых поединках группового турнира ΙΙ Европейских игр, подопечные Евгения Вареницы досрочно обеспечили себе выход в полуфинал соревнований. Поэтому сегодняшний матч против сборной России мог повлиять только на место, с которого наша команда квалифицируется в 1/2 финала.

Украинцы уступили со счетом 1: 5. Мяч в составе "сине-желтых" забил вратарь Виталий Сидоренко.

Теперь окончательный расклад в группе B выяснится после завершения поединка Италия - Испания, в котором определится второй полуфиналист от нашего квартета. Без этого матча Украина возглавляет группу B.

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Соперниками нашей сборной в полуфинале ΙΙ Европейских игр могут стать швейцарцы, белорусы или португальцы. В группе A все также зависит от результата последнего матча Беларусь - Португалия.

https://24tv.ua
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