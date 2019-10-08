Сборная Украины по мини-футболу вышла в четвертьфинал Кубка мира

Сборная Украины по мини-футболу уверенно прошла 1/8 финала на Кубке мира. Фото: футбум.

Сборная Украины по мини-футболу в 1/8 финала чемпионата мира в Австралии пебедила команду Ганы. Украинцы не оставили соперникам шансов, забив восемь безответных голов.

Об этом сообщает "Спортарена".

Украинцы сделали весомую заявку на победу уже в начале матча, отметившись четырежды. Точные удары на счету Виктора Цоя, Виталия Харченко, Евгения Андриенко и Андрея Хомина. Последний до перерыва успел оформить дубль.

Во второй половине встречи Украина забила еще трижды. Голами отметились Хомин, Харченко и Евгений Заяц.

Чемпионат мира по мини-футболу. 1/8 финала

Гана - Украина 0: 8 (0: 5)

Голы: Цой, 3, Харченко, 4, 47, Андриенко, 7, Хомин, 8, 24, 46, Заяц, 35

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В четвертьфинале сборная Украины сыграет против победителя матча Венгрия - Колумбия. Поединки 1/4 финала состоятся завтра, 9 октября.