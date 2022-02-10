Сборная Украины по лыжным гонкам пропустит эстафету на Олимпиаде

Юлия Кроль сдала положительный тест на коронавирус. Фото: Instagram.com/festo_16

Украинские лыжницы на Олимпийских играх в Пекине не смогут выступить в эстафетной гонке четыре по 5 км.

Причиной стали два положительных теста на коронавирус, сообщает "Суспільне".

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На самоизоляцию отправились Юлия Кроль и Дарья Рублева. Подробности их самочувствия неизвестны.

В команде осталось всего три здоровых лыжницы: Марина Анцибор, Виктория Олех и Валентина Каминская.

Таким образом, Украина из-за нехватки спортсменок 12 февраля не сможет выставить состав на эстафету.

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут продолжаться с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.